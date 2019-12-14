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14 декабря • обновлено в 10:19
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Совсем скоро: стало известно о подготовке новой встречи Зеленского с Трампом

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В ответ на приглашение президента США Дональда Трампа Украина готовит визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Дату визита пока не называют. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Мы работаем над организацией полноценного визита Президента Зеленского в Соединенные Штаты", - отметил чиновник. Он напомнил, что Трамп пригласил Зеленского в Белый дом после президентских выборов в Украине.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Украина.ру

Кулеба подчеркнул, что высокий уровень поддержки США сохраняется. "Достаточно вспомнить принятый два дня назад Законопроект о финансировании потребностей на оборону США, который является четким индикатором уровня поддержки, которую США оказывают Украине", - сказал он.

Чиновник объяснил, что этот законопроект предусматривает помощь Украине на $50 млн больше, чем предыдущий закон. "Вокруг может быть большая политика, потрясения, но стратегический характер наших отношений с Соединенными Штатами остается нерушимым, и мы будем продвигаться вперед", - констатировал Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Зеленский признался в проблемах на переговорах с Путиным. Он заявил, что вопрос возвращения Украине контроля над границей со страной-агрессором Россией является слабым местом Минских договоренностей.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Дмитрий Кулеба
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