Главная Новости
6 декабря • обновлено в 00:08
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Соглашения не будет": у Путина сделали резкое заявление о переговорах с Зеленским

Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не достигнет соглашения с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявив, что сама встреча президентов уже является позитивным моментом.

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", – заявил он.

Новости
Зеленский обсудил с Макроном переговоры с Путиным: что известно

При этом Песков добавил, что "возможно, будет принят некий документ" по итогам саммита.

"Это необязывающий документ. Но в любом случае, в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", – добавил он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги