"Соглашения не будет": у Путина сделали резкое заявление о переговорах с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский не достигнет соглашения с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявив, что сама встреча президентов уже является позитивным моментом.

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", – заявил он.

При этом Песков добавил, что "возможно, будет принят некий документ" по итогам саммита.

"Это необязывающий документ. Но в любом случае, в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", – добавил он.

Зеленский и Путин

Песков о встрече в "нормандском формате": Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Некий документ, возможно, будет принят. Это необязывающий документ. Но в любом случае, в нем будут зафиксированы точки, по которым есть совместное понимание pic.twitter.com/fj3w38gj6k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 декабря 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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