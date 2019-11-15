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15 ноября • обновлено в 14:54
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Скандальное интервью Коломойского: у Зеленского впервые отреагировали

1.9т
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель впервые озвучила позицию власти по поводу скандального интервью украинского олигарха Игоря Коломойского.

Она изложила ее на своей странице в Facebook в довольно официозной форме. В частности, Мендель подчеркнула, что миллиардер якобы не имеет никакой связи с главой государства.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции относительно решения государственных дел", – написала пресс-секретарь Зеленского.

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Зеленский и Коломойский

Зеленский и Коломойский

Напомним, ранее ветераны войны на Донбассе выразили свое возмущение скандальным интервью Коломойского и обратились по этому поводу с рядом требований к Зеленскому. Они призвали его немедленно отреагировать на антиукраинские высказывания олигарха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Игорь Коломойский Юлия Мендель Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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