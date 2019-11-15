Скандальное интервью Коломойского: у Зеленского впервые отреагировали

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель впервые озвучила позицию власти по поводу скандального интервью украинского олигарха Игоря Коломойского.

Она изложила ее на своей странице в Facebook в довольно официозной форме. В частности, Мендель подчеркнула, что миллиардер якобы не имеет никакой связи с главой государства.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции относительно решения государственных дел", – написала пресс-секретарь Зеленского.

Зеленский и Коломойский

Напомним, ранее ветераны войны на Донбассе выразили свое возмущение скандальным интервью Коломойского и обратились по этому поводу с рядом требований к Зеленскому. Они призвали его немедленно отреагировать на антиукраинские высказывания олигарха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коломойский, в частности, заявил американским СМИ, что НАТО не сможет совладать с армией РФ и российские танки будут в Польше.

Кроме того, он призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на востоке, "быстро уйдут в прошлое".

Также миллиардер призвал Украину отказаться от помощи МВФ и предложил заменить ее кредитами от России.

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