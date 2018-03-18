Систематически врет россиянам: в сети подловили Путина

Пользователи сети заметили, что с завидной периодичностью президент России Владимир Путин дает одно и то же поручение.

Как пишет пользователь Viktor Spark в Facebook, речь идет о "вхождении России в ТОП 5 экономик мира".

Такое поручение он давал правительству в ноябре 2007 года, мае и сентябре 2011, апреле 2012 и марте 2018 года.

В комментариях к записи пользователи тут же начали иронизировать по этому поводу.

Некоторые удивлены тем, что с помощью указа оказывается можно попасть в ТОП 5 экономик мира.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве появился памятник Путину с балалайкой и медведем.