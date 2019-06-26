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Шевчук просит снять Садового с выборов и сообщить о подозрении

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Адвокат Алексей Шевчук потребовал открыть дело о подкупе избирателей в отношении Андрея Садового.

Соответствующее заявление о преступлении главы "Самопомочі" по 4 пункту статьи 160 (подкуп избирателя) он подал в НАБУ. В качестве доказательства адвокат приводит рекламу группы "Прихильники Самопомочі" в Facebook.

Андрей Садовый

Андрей Садовый

Телеканал 24

"Бойцам АТО и ООС во Львове выплачивают по 100 тысяч гривен помощи. Это тот случай, когда городская власть во главе с мэром Андреем Садовым заботится о горожанах. Теперь Андрей Садовый ведет партию "Самопоміч" в Верховную Раду, чтобы так сделать по всей Украине", – говорится в посте, иллюстрацией к которому служит фото, на котором мэр Львова жмет руку человеку в форме цвета хаки.

Шевчук просит снять Садового с выборов и сообщить о подозрении

Скриншот

По словам Шевчука, собственно, расходы на это в городском бюджете не предусмотрены. Также адвокат утверждает, что избирательное предоставление бойцам АТО и ООС денежной помощи формирует у избирателя моральное обязательство проголосовать именно за партию "Самопоміч" даже при отсутствии контроля за тайным голосованием, поэтому это является препятствованием формированию к свободному изъявлению воли избирателя.

Шевчук просит снять Садового с выборов и сообщить о подозрении
Шевчук просит снять Садового с выборов и сообщить о подозрении
Шевчук просит снять Садового с выборов и сообщить о подозрении

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Персоны
Андрей ШевчукАндрей Садовый
Тег
Самопоміч
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