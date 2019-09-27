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27 сентября • обновлено в 18:44
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Секретарь СНБО Данилюк подтвердил информацию OBOZREVATEL о своей отставке

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности.

Первым об этом сообщил OBOZREVATEL. Позже информацию подтвердили в Офисе президента и сам Данилюк, хотя сначала иронично отшучивался в Facebook. Политик интересовался у подписчиков, есть ли у них идеи относительно его трудоустройства.

Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Александр Данилюк

Александр Данилюк

24 канал

Ранее СМИ сообщали, что Данилюк рассматривался как кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Данилюк подтвердил информацию OBOZREVATEL о своей отставке
Новости
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Данилюк подтвердил информацию OBOZREVATEL о своей отставке

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая бывший министр финансов Александр Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, был назначен секретарем СНБО.

Позже Данилюк раскрыл размер зарплаты на посту секретаря СНБО. На своей должности глава ведомства представил новый план развития Донбасса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.

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Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Тег
СНБО
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Не вынесла душа поэта позора мелочных обид... ))
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Иванович Василий
Иванович Василий
Судя по логике - шаг, напрямую связанный с публикацией беседы Трампа и Зе. Так что, карьера посла - уже послана подальше: он - уже посланец, хоть пока и самозванец (сам себя послал из Совета национальной безопасности и обороны).
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
«Слуги народа» - это одна команда. Поэтому, если заявление об отставке подаёт Богдан, то в отставку уходит Данилюк.
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Цуканов Евгений, слуги нашли других хозяев, более богатых )
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