Секретарь СНБО Данилюк подтвердил информацию OBOZREVATEL о своей отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности.

Первым об этом сообщил OBOZREVATEL. Позже информацию подтвердили в Офисе президента и сам Данилюк, хотя сначала иронично отшучивался в Facebook. Политик интересовался у подписчиков, есть ли у них идеи относительно его трудоустройства.

Как утверждают наши источники, Данилюк намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Александр Данилюк 24 канал

Ранее СМИ сообщали, что Данилюк рассматривался как кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая бывший министр финансов Александр Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, был назначен секретарем СНБО.

Позже Данилюк раскрыл размер зарплаты на посту секретаря СНБО. На своей должности глава ведомства представил новый план развития Донбасса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.

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