Як ми в ЦПК і попереджали генпрокурорка Зеленського віддала юристу Медведчука (Якубовському) наступні напрямки:

- Спеціалізовану прокуратуру у сфері нагляду за крим.провадження ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ та у сфері ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.

- Департамент організації, проц.керівництва розслідування та обвинувачення у провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими процесами у 2013-2014 роках. (Це департаменти по ЗЛОЧИНАХ МАЙДАНУ).

- Департамент проц.керівництва у провадженнях про КАТУВАННЯ та інші порушення прав громадян ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМИ.

Тепер, дякуючи Зеленському, Медведчук і росіяни контролюють три надважливі напрямки правоохоронної системи України.

Я не бачу іншого способу врятувати країну, окрім як в масовий, мирний спосіб зносити Зеленського (разом з усією цією шоблою).

Цього разу треба врахувати уроки Революції Гідності. Зносити треба разом з продажними ВРП, КСУ, ОАСКам та усіма іншими продажними потворами.

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