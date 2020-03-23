Во фракции "Слуга народа" подтвердили, что народные депутат Руслан Горбенко заразился коронавирусом.

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Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы фракции Евгения Кравчук. Она уточнила, что нардеп заразился в Украине и заверила, что "слуги народа" работу приостанавливать не будут.

Нардеп Руслан Горбенко Ruslan Gorbenko/Facebook

"Стоит отметить: Руслан за последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в куршевелях. То есть, мог заразиться только в Украине, возможно, даже от коллег с других фракций, у которых болезнь была диагностирована раньше. По этому вопросу сейчас ведется эпидемиологическое расследование", – уточнила она.

Кравчук добавила, что симптомы у нардепа появились только 19 марта, поэтому, скорее всего, на внеочередном заседании 17 марта он не мог заразить коллег.

Также она уточнила, что ни фракция, ни парламент не прекращают свою работу.

"Пройдем тесты на вирус. Если нужно – кто-то из нас уйдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применяются беспрецедентные дезинфицирующие процедуры. Депутаты ограничили круг контактов до минимума, все вопросы, которые можно решить дистанционно – решаются так", – отметила Кравчук.

В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что диагноз коронавирус у Горбенко подтвержден.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко сдал два теста на коронавирус. Один из них показал отрицательный результат, а другой – положительный. 23 марта он сдал третий тест.

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