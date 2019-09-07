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8 сентября • обновлено в 11:00
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"Россия хотела захватить юг Украины": освобожденный Карпюк "слил" откровения ФСБ. Видео

66.5т Читать материал на украинском

Один из 35 украинцев, вернувшихся 7 сентября из российского заключения, Николай Карпюк раскрыл планы России захватить юг Украины.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов по прилету в аэропорт "Борисполь". Соответствующее видео опубликовано в Twitter InfoResist (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне сказал в апреле 2014 года, а потом трижды повторил: "Вы думаете, нам Донбасс нужен? Нам нужен юг Украины – Одесса, Николаев, Херсон". Но вы (украинцы - Ред.) этого не допустили. Главное оружие, которое мы можем им противопоставить – это наше единство", – рассказал он журналистам.

Новости
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Николай Карпюк

Николай Карпюк

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, один из вернувшихся из России политзаключенных Станислав Клых после прохождения медобследования был направлен в реанимацию.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Николай Карпюк
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор обмен
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне сказал в апреле 2014 года, а потом трижды повторил"© ФСБшник четко предствалял себе, что имеет дело с украинцем, а потому повторил ТРИ РАЗА! потому что никогда нет гарантии в том что до украинца дойдет то, что ему сказали.
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Приходько Егор
Приходько Егор
цэ хозлятска чушь!
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Сам Путин ему это рассказал , а Шойгу подтвердил . Уносите этого , вытаскивайте следующего
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