"Россия хотела захватить юг Украины": освобожденный Карпюк "слил" откровения ФСБ. Видео

Один из 35 украинцев, вернувшихся 7 сентября из российского заключения, Николай Карпюк раскрыл планы России захватить юг Украины.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов по прилету в аэропорт "Борисполь". Соответствующее видео опубликовано в Twitter InfoResist (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне сказал в апреле 2014 года, а потом трижды повторил: "Вы думаете, нам Донбасс нужен? Нам нужен юг Украины – Одесса, Николаев, Херсон". Но вы (украинцы - Ред.) этого не допустили. Главное оружие, которое мы можем им противопоставить – это наше единство", – рассказал он журналистам.

Николай Карпюк Скрин видео

Освобожденный из плена Карпюк обратился к украинцам: Генерал ФСБ говорил мне, что РФ хотела захватить юг Украины, но вы это не допустили

Видео: Радио Свобода pic.twitter.com/EDW1VCyP3K — InfoResist (@InfoResist) September 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, один из вернувшихся из России политзаключенных Станислав Клых после прохождения медобследования был направлен в реанимацию.

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