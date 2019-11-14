Главная Новости
14 ноября • обновлено в 12:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"России встреча не выгодна!" Пристайко раскрыл, чего боится Путин

1.1т
Читать материал на украинском

Россия не заинтересована во встрече в нормандском формате, в рамках которой должны провести переговоры главы Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, отметив, что именно поэтому ее с 2016 года не было, передает ВВС Украина.

"Встреча не выгодна (России - ред.), но санкции, которые есть, - это тот механизм, который держит Россию за столом переговоров", - сказал он.

Также Пристайко рассказал, что будет в документе, который примут лидеры на саммите нормандского формата.

Владимир Путин

Владимир Путин

"На сегодняшний момент тот документ, который есть, это коммюнике. Очень простой документ. Если нам удастся массовый обмен к встрече - там будет записано, что лидеры приветствуют этот обмен и уполномочивает свои органы завершить обмен "всех на всех", - пояснил он.

Новости
"Все преграды сняты!" У Кучмы заявили о серьезном прорыве в Минске

По словам министра, там также будет записано, что стороны требуют открыть доступ к территориям так называемых "ЛНР/ДНР" для гуманитарных международных организаций, таких как "Красный крест", ведь около 500 человек пропали без вести, их семьи не знают, что с ними произошло.

"Там может быть записано, что разведение в трех участках открывает путь к следующим участкам", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров нормандской четверки не даст результата.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Лев Романов Лев Романов
Персоны
Владимир Путин Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Кого интересует весь этот бред, который несет этот Пристайко. Это не темы для встречи глав государств. Этими мелочами могут заняться и в Минске. России нужны серьезные гарантии выполнения Минска-2, которые должен дать Зеленский, о выполнении политической части по "формуле Штайнмайера". Вот что должно быть в итоговом документе Нормандской встречи. Понятно, что всего этого Зеленский выполнить просто не сможет, украинские нацисты не дадут, но в этом то и суть - показать западным "партнерам" Украины о недоговороспособности ее новой власти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги