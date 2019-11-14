"России встреча не выгодна!" Пристайко раскрыл, чего боится Путин

Россия не заинтересована во встрече в нормандском формате, в рамках которой должны провести переговоры главы Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, отметив, что именно поэтому ее с 2016 года не было, передает ВВС Украина.

"Встреча не выгодна (России - ред.), но санкции, которые есть, - это тот механизм, который держит Россию за столом переговоров", - сказал он.

Также Пристайко рассказал, что будет в документе, который примут лидеры на саммите нормандского формата.

Владимир Путин

"На сегодняшний момент тот документ, который есть, это коммюнике. Очень простой документ. Если нам удастся массовый обмен к встрече - там будет записано, что лидеры приветствуют этот обмен и уполномочивает свои органы завершить обмен "всех на всех", - пояснил он.

По словам министра, там также будет записано, что стороны требуют открыть доступ к территориям так называемых "ЛНР/ДНР" для гуманитарных международных организаций, таких как "Красный крест", ведь около 500 человек пропали без вести, их семьи не знают, что с ними произошло.

"Там может быть записано, что разведение в трех участках открывает путь к следующим участкам", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров нормандской четверки не даст результата.

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