Разумков жестко отшил российского пропагандиста в ЕС. Видео

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков резко ответил российским журналистам, которые пытались его спровоцировать.

Инцидент произошел в Совете Европы, куда спикер парламента прибыл с рабочим визитом, передает "Укринформ".

Так, один из пропагандистов федерального телеканала России шла рядом с Разумковым, спрашивая его, почему Украина якобы не выполняет минские договоренности и когда предоставит "особый статус" Донбасса.

"Украина выполняет минские договоренности", – коротко ответил председатель Рады.

Отметим, что сегодня, 24 октября Разумков будет выступать в парламенте Совета Европы. Также спикер ВР примет участие в обсуждении вопроса "нашего общего европейского дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента Украины Владимира Зеленского отказал в интервью с главой государства российскому пропагандистскому СМИ РИА "Новости".

Отметим, что в оккупированном Симферополе журналист одного из пропагандистских телеканалов получил перелом челюсти в перепалке с "понаехавшим" чеченцем.

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