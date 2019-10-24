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24 октября • обновлено в 13:55
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Разумков жестко отшил российского пропагандиста в ЕС. Видео

1.7т Читать материал на украинском

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков резко ответил российским журналистам, которые пытались его спровоцировать.

Инцидент произошел в Совете Европы, куда спикер парламента прибыл с рабочим визитом, передает "Укринформ".

Так, один из пропагандистов федерального телеканала России шла рядом с Разумковым, спрашивая его, почему Украина якобы не выполняет минские договоренности и когда предоставит "особый статус" Донбасса.

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"Украина выполняет минские договоренности", – коротко ответил председатель Рады.

Отметим, что сегодня, 24 октября Разумков будет выступать в парламенте Совета Европы. Также спикер ВР примет участие в обсуждении вопроса "нашего общего европейского дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента Украины Владимира Зеленского отказал в интервью с главой государства российскому пропагандистскому СМИ РИА "Новости".

Отметим, что в оккупированном Симферополе журналист одного из пропагандистских телеканалов получил перелом челюсти в перепалке с "понаехавшим" чеченцем.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Дмитрий Разумков
Теги
Совет Европы пропаганда
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