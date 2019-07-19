"Разогнал бы Конституционный суд": Гриценко остро прокомментировал коррупцию в Украине

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что разогнал бы Конституционный суд сразу после отмены статьи о незаконном обогащении, ведь она позволяла наказывать коррумпированных чиновников.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщается на странице политсилы в Facebook. Он вспомнил, что все президенты первыми указами создавали Советы по борьбе с коррупцией, впрочем, они не преодолели ее.

"Потому что тот же Конституционный суд я бы разогнал его только после того, как он остановил действие статьи о незаконном обогащении. Вы же понимаете, было примерно 100 дел о топ-чиновниках, главах госадминистраций, депутатах, министрах, которые уже во время войны, после Революции достоинства, зарабатывая, например, 10-15 тысяч гривен, покупали себе за границей имения на миллионы евро, что зафиксировано", – отметил Гриценко.

Анатолий Гриценко Скриншот

Он добавил, что именно статья о незаконном обогащении позволяла узнать о происхождении средств. По его словам, она давала возможность узнать, откуда взялись эти деньги.

"Под белые рученьки и вернуть украденное. Они простили, они фактически дали индульгенцию, освободили от ответственности. Поэтому, конечно, к такому Конституционному суду, несмотря на то, что там получают по 300 зарплату, а это наши с вами налоги, абсолютно нет доверия. Вычищать надо все сферы", – пояснил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, социолог рассказал, при каком условии партия Гриценко пройдет в ВРУ.

Стало известно, что в Раду проходят четыре партии, "Гражданская позиция" подошла к преодолению проходного барьера в 5%.

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