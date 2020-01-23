"Разница есть": Цимбалюк указал на главное отличие Зеленского от Путина

Разница между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским заключается в том, что российскому лидеру "не все равно".

Такой вывод сделал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк в преддверии предполагаемой встречи президентов в Израиле (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что пока украинская сторона придерживается позиции "какая разница", для россиян эта разница ясна и за нее они воюют.

"Путин задумал максимально увеличить количество россиян… Сейчас они думают о том, как размножаться… Формула о том, какая разница, не подходит. Особенно, если мы говорим о россиянах. Как раз для них разница есть, и они за эту разницу ведут войну с Украиной", – подчеркнул Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 23 января посетит с рабочим визитом Израиль, где в это же время будет находиться глава России Владимир Путин, однако встреча двух лидеров не запланирована.

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