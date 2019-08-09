"Расчленить Россию!" В росСМИ устроили истерику из-за возвращения Крыма

В российских СМИ устроили настоящую истерику из-за заявлений украинского журналиста Александра Кушнаря, который предложил "прекратить существование России".

Об этом он написал в блоге на "Корреспонденте", комментируя заявление российского сенатора Владимира Джабарова о возможном возвращении оккупированного Крыма.

"Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать", – заявлял председатель комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров.

При этом Кушнарь подчеркнул, что единственный путь возвращения захваченных Россией территорий – это прекращение существования Российской Федерации.

"Российский сенатор совершенно прав: при любом режиме – хоть при Путине, хоть при Кудрине, хоть при Навальном – аннексированный полуостров будет находиться под оккупационным сапогом. Единственный путь возвращения захваченных Россией грузинских, украинских, сирийских, молдавских территорий законным владельцам – это прекращение существования РФ", – писал он.

Оккупированный Крым

Кушнарь назвал Россию "имперской раковой опухолью", которая является угрозой для соседей и всего мира.

"Московские протестующие должны требовать большего, чем просто "допуска кандидатов": они должны требовать отделения Московской области от России. А жители Дальнего Востока, Сибири, Урала, Чечни, Дагестана, Башкортостана, Коми и всех остальных российских регионов должны потребовать государственной независимости от Москвы", – отмечал он.

Журналист подчеркнул, что процесс распада РФ нужно ускорить.

"Нам всем остро необходим проект по расчленению России. Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни… Нам не нужно делать Россию "свободной", "либеральной", "цивилизованной". Нам нужно, чтобы она просто перестала существовать. Не стоит растрачивать время и силы на заведомо нереализуемую идею по превращению империи в республику", – акцентировал Кушнарь.

Однако сам Джабаров в комментарии для ФАН пояснил, что его не так поняли и это была шутка.

"К сожалению, этот гражданин (Кушнарь. – Ред.), видимо, лишен чувства юмора. Ведь я говорил это с юмором, я имею в виду фразу о том, что "Россия перестанет существовать". Этого никогда не произойдет. Расчленить Россию уже невозможно, все попытки, которые предпринимались до этого, были взяты на карандаш. Мы учли этот урок, а Россия осталась в своих исторических границах", – оправдывался он.

Далее российский сенатор в кремлевской риторике посоветовал Украине "заняться решением внутренних проблем", рассказывая о федерализации нашей страны.

"Нам нужна сильная, сплоченная, единая Украина, поэтому мы и поддерживаем минские соглашения. Только "Минск" поможет Киеву сохранить целостность своего государства, иначе Донбасс никогда не вернется в состав Украины", – рассказывал Джабаров.

Отметим, что новость о возможном развале РФ разнесли многие российские СМИ, которые цитировали сенатора Джабарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Россией Крым вернется в состав государства.

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