Ради защиты интересов и здоровья украинцев Тимошенко способна 'переломить хребет зеленой власти', – эксперт

Даже находясь в оппозиции, Юлия Тимошенко – это единственный политик, который смог решить важнейшую для украинцев проблему противодействия COVID-19. Если бы она была президентом или премьером, эти эффективные механизмы работали бы еще с весны.

Такое убеждение высказал на своей Facebook-странице политический аналитик Дмитрий Корнийчук. Он напомнил, что Верховная Рада приняла подготовленное командой "Батьківщини" постановление, обязывающее правительство воплощать меры по противодействию COVID-19, оказывать качественную медицинскую помощь населению, а медикам – достойную оплату.

Эксперт также отметил, что до этого Тимошенко неоднократно публично обращалась к президенту Зеленскому и призвала его создать и возглавить Национальный штаб по борьбе с коронавирусом и воплотить алгоритм неотложных действий для защиты украинцев от болезни. Однако Зеленский проигнорировал советы команды, которая имеет опыт борьбы с эпидемиями, поэтому Тимошенко продолжила отстаивать интересы украинцев в стенах парламента, инициировав принятие соответствующего постановления.

"25 октября, проголосовав на местных выборах за "Батьківщину", украинцы позволят Тимошенко еще больше усилить давление на власть. И показать Зеленскому: миллионы людей, которые стоят за Тимошенко и "Батьківщиной", требуют прекратить политику уничтожения страны. И требуют выполнять профессиональные советы Тимошенко. А если нет – то пойти и передать управление страной таким компетентным государственникам, как Тимошенко ", – считает Корнийчук.