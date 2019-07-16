Раде предлагают отменить закон об украинском языке: что известно

В Верховную Раду внесли законопроект №10459 о признании утратившим силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ внесли члены фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев, сообщает пресс-служба партии.

В политсиле считают, что "языковой закон" нарушает нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств и в части запрета дискриминации.

"Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями. Председательствующий на заседании Андрей Парубий вынес его на голосование, нарушив четко описанную регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты неперсонального голосования народных депутатов", – говорится в сообщении.

Законопроект зарегистрирован 16 июля. На данный момент текста законопроекта пока на сайте ВР нет.

Напомним, что 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Верховная Рада

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