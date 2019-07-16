Раде предлагают отменить закон об украинском языке: что известно

В Верховную Раду внесли законопроект №10459 о признании утратившим силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Документ внесли члены фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев, сообщает пресс-служба партии.
В политсиле считают, что "языковой закон" нарушает нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств и в части запрета дискриминации.
"Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями. Председательствующий на заседании Андрей Парубий вынес его на голосование, нарушив четко описанную регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты неперсонального голосования народных депутатов", – говорится в сообщении.
Законопроект зарегистрирован 16 июля. На данный момент текста законопроекта пока на сайте ВР нет.
Напомним, что 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Верховная Рада
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против – 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрея Парубия "Слава Украине!".
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал в Верховную Раду проект постановления, которое блокирует подписание языкового закона. Он отметил, что ни спикер парламента Андрей Парубий, ни президент Петр Порошенко не смогут подписать этот закон.
Глава Верховной Рады Андрей Парубий еще тогда анонсировал подписание закона о государственном языке №5670-д 14 мая.
14 мая Верховная Рада Украины отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №5670-д об украинском языке.
Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.
В свою очередь, топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
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