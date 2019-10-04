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4 октября • обновлено в 14:34
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Рада разрешила НАБУ и ГБР прослушку

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Верховная Рада Украины 4 октября приняла во втором чтении и в целом предложенный президентом законопроект №1009, который разрешает НАБУ и ГБР прослушивать фигурантов уголовных дел.

Соответствующее решение подержали проголосовали 330 депутатов. При этом за разрешение обысков и прослушки у нардепов они не проголосовали.

Документ презентовал глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский от партии "Слуга народа".

Самым важны изменением в уголовно-процессуальное законодательство стало то, что НАБУ и ГБР получили автономное право на прослушку. Изначально документ предусматривал разрешение на проведение обысков и получение данных депутатов без позволения парламента, но многочисленные правки депутатов их исключили.

Рада разрешила НАБУ и ГБР прослушку

В ходе заседания спикер Рады Дмитрий Разумков зачитывал номера правок, но многие из их авторов не настаивали на их рассмотрении.

Ранее из-за этого законопроекта разгорелся скандал. Парламентарии начали голосовать в первом чтении и в этот момент стало известно, что вопрос сняли с рассмотрения из-за нарушения регламента. Однако когда Разумков призвал остановить голосование, некоторые депутаты уже успели сделать выбор.

Как оказалось, выступили не все желающие.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 6 сентября Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского о разрешении прослушивать народных депутатов.

  • 20 сентября членам "Слуги народа" на заседании фракции якобы устроили "порку" за проваленный законопроєкт №1009 об изменениях в Уголовный кодекс в части разрешения обысков нардепов.

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