Рада отсрочила призыв в армию некоторых украинцев

Верховная Рада отсрочила призыв на срочную военную службу некоторых категорий граждан, чтобы они могли продолжить свою профессиональную деятельность.

Соответствующий законопроект в первом чтении был принят на заседании ВРУ 5 ноября. За это решение проголосовали 282 парламентария.

Речь идет о проекте закона относительно внесения изменения в статью 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по поводу отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан. Его инициатором стал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Документ 04.03.2020 был отозван в связи с отставкой правительства и повторно внесен без изменений новым составом Кабмина под тем же названием как проект №3689 от 18.06.2020, который на время подготовки этого обзора оставался без движения.

Так, законопроектом предлагается дополнить восьмой абзац ч. 13 ст. 17 указанного законе. В частности, ввести отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности, которая должна предоставляться лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты на весь период их службы.

Законопроект ожидает еще второе чтение. Принятый документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. После Кабинет министров Украины в месячный срок должен привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом. Кроме этого, обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с ним.

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