Рада без коалиции? "Слуга народа" берет 50% по мажоритарке: первые данные ЦИК

Пропрезидентская партия "Слуга народа", которая лидирует в многомандатном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду, может получить все необходимые для большинства в парламенте 226 мандатов.

По данным Центризбиркома, политсила главы государства Владимира Зеленского получила лучшие результаты также и более, чем в 99 одномандатных округах.

Отметим, по партийным спискам, "Слуга народа" может занять около 130 мест в парламенте, что позволит ей сформировать большинство и без создания коалиции с другими политсилами.

"Слуга народа" берет 50% по мажоритарке

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

В свою очередь Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены.

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