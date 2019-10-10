"Буду защищать девочку": Зеленский заступился за Мендель, толкнувшую журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский оправдал действия своего пресс-секретаря Юлии Мендель в конфликте с журналистом Сергеем Андрушко.

Инцидент он прокомментировал в четверг, 10 октября, в Киеве в здании Kyiv Food Market на пресс-марафоне (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца). По его словам, журналист неоднократно вел себя неэтично.

"Он журналист. Несколько раз я видел, что ведет он себя не совсем корректно. Не должен так себя вести мужчина по отношению к женщине. Я внутренне прощал господину Андрушко его поведение в отношении меня. Понимал, что они журналисты, они свободны, это нормально, они так двигаются. Он здоровый мужик. Если б я не был президентом, я бы ему ответил по-другому", – сказал Зеленский.

Он сказал, что Андрушко действительно на него нападал и прыгал.

"Он не может микрофоном бить меня по лицу. Надо везде иметь какую-то этику", – подчеркнул Зеленский.

"Юля как пресс-секретарь не имела права так реагировать. Но эмоциональное истощение, уже было эмоциональное истощение. Она тоже человек, она не зло, она пресс-секретарь. И он не имеет права… Любого человека можно довести до этой ситуации", – добавил он.

Президент сказал, что в данной ситуации он находится на стороне Мендель и защищает ее.

"Девочку в этом случае буду защищать", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

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