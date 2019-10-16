"Аналогов нет!" Портников назвал главную проблему отношений России с Украиной

Главной проблемой российско-украинских отношений является оккупация Крыма, а не Донбасса.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Крым.Реалии", комментируя заявление пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова о том, что "вопрос Крыма закрыт".

"Вопрос о будущем Донбасса рано или поздно будет урегулирован. Возможно, не при президенте Зеленском и президенте Путине, а при их преемниках. Возможно, при преемниках преемников – но будет урегулирован. Возможно, стрелять на Донбассе прекратят еще раньше. Все это – вопросы ближайших десятилетий, возможно, даже и лет. А вот Крым, думаю, на долгое время останется главным вопросом", - отметил он.

"И отнюдь не только вопросом, который Москва не захочет обсуждать с Киевом при любом российском и любом украинском президенте. А вопросом, который не даст нормализовать российско-украинские отношения – чтобы об этом ни думали "доброжелатели" России в самой Украине", - подчеркнул журналист.

Виталий Портников 24 канал

По его словам, для Кремля закрыт не только вопрос Крыма, а и вопрос нормализации российско-украинских отношений тоже закрыт.

"Похоже, Приднестровье или Абхазия – это не Крым, это Донбасс спустя десятилетия после агрессии. А Крым – это Крым. Аналогов в послевоенном международном праве у российской аннексии попросту нет. И даже если предположить, что украинцы изберут своим президентом откровенного коллаборациониста, этому другу России все равно придется совершить визит в страну, которая оккупирует часть территории его Родины. И с ним в Москве будут отказываться обсуждать даже сам факт этой оккупации", - отметил Портников.

Он добавил, что с российской точки зрения проблема Крыма решается просто – соответствующими изменениями в Конституции Украины или – что еще лучше – присоединением самой Украины к России, и тогда все опять окажутся в одном государстве, с одним президентом – Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Кремль использует Зеленского и его окружение, как "стаю несмышленных карасей".

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