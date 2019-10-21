"Путин выдвинет условия!" Портников рассказал, как Трамп может подставить Украину

Украине будет сложнее уладить конфликт с президентом России Владимиром Путиным после истории с уходом американцев из Сирии.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Детали", отметив, что в созданной президентом США Дональдом Трампом ситуации Путин ощущает себя, как рыба в воде, посредничая между курдами и режимом сирийского главы Башара Асада.

"Если Трамп не хочет посредничать, этим займется Путин. Таков современный закон заполнения вакуума. И этот закон позволит российскому президенту выдвигать новые условия не только на Ближнем Востоке", - пояснил он.

Дональд Трамп Радио Свобода

По словам Портникова, хотя после решения Трампа и начала турецкого наступления в Сирии Белый дом предпринял спешные действия, дабы исправить ситуацию, и вице-президент Майк Пенс убедил президента Турции Реджепа Эрдогана приостановить военную операцию против курдов - ощущение незащищенности американских союзников никуда не исчезло.

"Украинцы, понимая, что американская поддержка в последние годы удерживала Россию от агрессивных действий, задаются закономерным вопросом: не окажутся ли они в один прекрасный день в положении курдов? Тем более, после совета, который Трамп дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому: "уладить конфликт" с Владимиром Путиным", - добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Кремль использует Зеленского и его окружение, как "стаю несмышленных карасей".

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