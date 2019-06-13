Продавали сами себе: замглавы ГБР рассказала о прорыве в скандале с оборонкой

Первый замглавы Государственного бюро расследований Ольга Варченко рассказала о прорыве в деле о махинации с прицелами на Харьковском бронетанковом заводе (ХБТЗ).

Следователи 2-го управления ГБР, которые до недавнего времени подчинялись Варченко, доказали, что директор Харьковского БТЗ и его заместитель нажились на продаже самим себе старых прицелов на 9 млн грн. Об этом замглавы ГБР сообщила в интервью "Цензор.НЕТ".

Ольга Варченко "Цензор.НЕТ"

К такому выводу следователи пришли за полтора месяца, расследуя возможные злоупотребления НАБУ в скандальном деле об оборонке.

"На самом деле это хорошая работа наших следователей и оперативных сотрудников под руководством Александра Туру. Все оказалось просто: на Харьковском бронетанковом заводе (ХБТЗ) стояли старые танки на хранении, с них сняли прицелы и переставили на те, которые находились там на ремонте. Грубо говоря, они сами себе их продали. Деньги от продажи пошли на "Оптимумспецдеталь" и еще на четыре предприятия, которые никакого отношения к оборонной сфере не имеют. Нам нужно было установить, могли ли детективы НАБУ качественно расследовать это производство. Как можно подтвердить или опровергнуть наличие этих прицелов?" – рассказала Варченко.

Она объяснила, что в самих договорах с "Оптимумспецдеталью" и другими предприятиями номера прицелов не указаны, но в актах приемки заводом они фиксируются. Достаточно было все это сопоставить, чтобы выяснить, что это те прицелы, которые стояли на старых танках, которые хранились на заводе. "Мы назначили экспертизу, которая подтвердила ущерб в сумме 9 млн грн, потому что часть прицелов стоит на танках, которые находятся на востоке. Чтобы вы понимали, эти первичные документы НАБУ изъяло еще в 2016 году", – говорит замглавы ГБР.

"Когда мы изучали это производство, установили, что детектив, который его расследовал в 2016 году, назначил экспертизу по установлению ущерба в октябре того же года. Эксперт в ноябре попросил предоставить ему первичные документы. В феврале детектив пишет письмо о том, что ему нужно собрать эти документы, в связи с этим он экспертизу отзывает. Этот детектив уволен. Проекты подозрений мы подготовили и передали в САП", – заявила Варченко.

Она отметила, что Назар Холодницкий, руководитель САП, уже предъявил подозрения директору Харьковского БТЗ (на тот момент) и его первому заместителю.

По ее словам, после оглашения предварительных результатов этого расследования, директор бюро (Роман Труба. – Ред.) решил уволить начальника следственного управления Александра Туру.

Варченко также рассказала, что изъятое производство вернули в НАБУ, так как это их подследственность. "Сейчас по их действиям видно, что они пытаются "догонять" расследования. Надеюсь, что доведут", – подытожила замглавы ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый замглавы Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что директор ГБР Роман Труба нарушает закон и узурпирует власть.

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