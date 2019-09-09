Президент поставил задачу: у Зеленского анонсировали новый обмен, озвучив возможные сроки

Состоявшийся 7 сентября обмен пленными между Украиной и Россией был первым шагом для последующего освобождения украинцев.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена заключенных.

"Это был первый шаг. Вы знаете, что после обмена состоялся еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств", – рассказал чиновник.

Ермак отметил, что сейчас в России в заключении находятся несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары.

Однако помощник Зеленского не назвал конкретные сроки, когда произойдет новый обмен пленными. Возможно это произойдет до конца 2019 года.

"Вы же видите, как работает парламент. Вы видите, как работает правительство. Как работает президент. То есть мы сегодня не откладываем. Вы видели, что один из наших пленных прилетел в тяжелом состоянии. Поэтому для нас важно многое делать сейчас. То, что мы делаем сегодня, дает надежду, что кто-то не погибнет завтра. Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И, может, даже с еще быстрее динамикой", – заключил Ермак.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ермак рассказал, что обмен пленными между Украиной и Россией проходил под личным контролем главы государства Владимира Зеленского.

Также помощник пояснил, зачем отпустили террориста Владимира Цемаха.

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