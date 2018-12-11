После провала в Грузии: Саакашвили снова нацелился на Украину

Неудачи экс-президента Грузии Михеила Саакашвили как на родине, так и в Украине отнюдь не останавливают скандального политика. После поражения своего кандидата на грузинских выборах, Михо снова решил вернуться на украинское игровое поле. На этот раз — в качестве телеведущего политического шоу.

Ожидается, что в преддверии выборов 2019 года Саакашвилли снова попробует сделать ставку на “правильного” кандидата и полноценно вернуться в Украину. В чем причина и как “топит” конкурентов экс-президент Грузии — разбирался OBOZREVATEL.

Новая "звезда" телеэфиров

Сбежавший в Нидерланды экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили попытался вернуться в украинскую политику в качестве “независимого” эксперта. На телеканале ZIK уже вышел первый выпуск его новой программы "Джокеры. Кандидаты в президенты", который сразу же стал скандальным.

В первом выпуске Саакашвили решиль разобрать деятельность одного из лидеров президентской гонки — Юлию Тимошенко. В итоге эфир получился настолько однобоким, что ведущему пришлось публично извиняться в своем Facebook.

“То, что я увидел — это совсем не тот цикл передач, который мы обсуждали и записывали. Изначально мне предложили сделать цикл, в котором мы бы подробно и объективно разобрали все плюсы и минусы кандидатов на пост президента. Съемки с моим участием проводились в конце августа в Австрии.

Однако те видеоряд и закадровый текст, которые вышли в итоговой версии, совершенно не соответствует ни первоначальной идее цикла передач, ни моему мнению о кандидате. Это скорее похоже на одностороннее и несбалансированное освещение кандидата в президенты, чем на объективный разбор его плюсов и минусов”, — оправдался Саакашвили.

Почему сейчас?

31 декабря в Украине официально начинается избирательная кампания президентских выборов 2019 года. Учитывая высокую узнаваемость Саакашвили, а также амплуа “правдоруба”, участие в этой гонке во многом повлияет на его дальнейшую карьеру в украинской политике. Конечно, реальное президентство Михеилу не светит по объективным причинам, но заработать себе баллы на будущее более реально.

Он не хочет потерять важные контакты в украинском политикуме, которые, возможно, помогут ему впоследствии. Сделав правильную ставку на одного или нескольких кандидатов, он сможет гарантировать себе как минимум лояльное отношение и право вернуться в Украину. Как максимум — возвращение в активную политическую жизнь, аккурат к следующим парламентским выборам в октябре 2019 года.

В Украине формально Саакашвили имеет прямое влияние на партию "Движение новых сил". Правда, по последним данным соцопросов, ее рейтинг колеблется в пределах 1%. При этом политическая сила разделена между несколькими лидерами. Фактически никакой платформы для самостоятельного похода на выборы в Украине пока нет.

Именно поэтому Саакашвили старается переориентироваться на другие политические силы и проекты. Вероятно, сотрудничество с одним из телеканалов должно увеличить цену персоны бывшего президента Грузии. Рупор, который будет критиковать "плохих" и восхвалять "хороших", придется по душе любому кандидату из первой пятерки. Также надо принимать во внимание узнаваемость Михо.

Правда, дальнейшее участие в телевизионных проектах может оказаться под вопросом. Сразу после скандала с выпуском про Тимошенко политик поставил свою шоу-карьеру на паузу.

"В связи с тем, что люди воспринимают меня как соавтора этого цикла передач, я требую телеканал ZIK снять его с эфира либо перемонтировать его так, чтобы исключить мое участие в нем. Я не позволю использовать мое имя для пропагандиский манипуляций. Также я требую перестать рекламировать телепроект таким образом, чтобы у людей складывалось ощущение, будто бы именно я его автор", — написал Саакашвили.

Неудачи на родине и надежда на Украину

Находясь в эмиграции в Европейском Союзе, Саакашвили не теряет надежд вернуться в политику. При чем не только в Украине, но и на своей родине. В конце ноября в Грузии прошли президентские выборы, где впервые в истории страны победила женщина — независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

Эти выборы примечательны и тем фактом, что главным соперником Зурабишвили стал товарищ и кум Саакашвили Григол Вашадзе. Именно он выступил кандидатом от оппозиционной партии “Единое национальное движение”, идейным вдохновителем которой и является Саакашвили.

Его победа на самом деле была важна для Саакашвили, так как с помощью Вашадзе у бывшего грузинского президента появился бы реальный шанс на возвращение в Грузию. Напомним, что там ему грозит 11 лет тюрьмы за преступления во время пребывания на позиции главы государства. По мнению грузинского суда, речь идет о растрате бюджетных средств, незаконных разгонах митингов, а также возможной связи Саакашвили с резонансным убийством банкира Сандро Гиргвлиани.

Вашадзе, Саакашвили, Зурабишвили Yenicag

Но победа Зурабишвили ставит крест на возможном помиловании Саакашвили. Не помогли даже призывы к грузинам выходить на улицы и протестовать против, по его мнению, сфальсифицированных выборов и требовать их повторного проведения. Особых митинов в стране не было.