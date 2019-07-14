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Порошенко в Зарванице призвал всех помолиться за Украину

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Украина сейчас проходит очень непростые испытания и нуждается в молитве и объединении всего народа. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" сказал во время общения с журналистами в Зарваницком духовном центре на Тернопольщине.

Петр Порошенко с семьей приняли участие в паломничестве и богослужениях по случаю 30-летия выхода Украинской Греко-Католической Церкви из подполья, которые возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав.

"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам очень нужна. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", – отметил Петр Порошенко.

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"Линия фронта борьбы между добром и злом не проходит где-то на востоке Украины, а проходит через мое сердце. Линия фронта, мой блок пост, на котором я должен буду защитить ту свободу, которую тридцать лет назад, через веру, как чудо Украины дал нам Господь – эту свободу должен защитить сегодня я. Кто-то защищает с оружием в руках, а мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах. Слушайтесь голоса собственной совести, как будете делать свой выбор. Украина не просто победит с борьбе со злом, но встанет из своих недугов ", – подчеркнул Блаженнейший Святослав. Он отметил, что 21 июля – это еще одна битва за свободу и независимость Украины.

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"Для меня большая честь снова побывать здесь – в Марийском духовном центре – одной из самых примечательных католических святынь мира. Это место открыто для верующих других церквей. И я, православный украинец, чувствую себя здесь очень уютно. Каждый раз, находясь в таком святом, светлом и благодатной месте, нахожу душевный покой и умиротворение", – отметил Петр Порошенко.

"Это – приезд по зову души. Здесь совершенно по-другому себя чувствуешь. И приезжать надо не только на службу. Приходите вечером. Посмотрите на сотни тысяч свечей ночью. Это невероятно и фантастически. Примите участие в общей молитве. Это навсегда остается в Вашем сердце ", – сказал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, график Порошенко предполагает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза.

Во время встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении России, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украине поможет только молитва...
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Сало Уронили
Сало Уронили
Пигин Макс, за упокой
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Вам только и остается, что молится..
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