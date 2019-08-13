Порошенко требует от Зеленского подписать закон о "Пласте"

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием подписать закон о государственном признании и поддержке скаутской организации "Пласт".

Соответствующий призыв разместил он на своей странице в Facebook.

"Помнить и хранить прошлое, но смотреть и жить ради будущего". Это – основной лозунг старейшей украинской скаутской организации "Пласт", будущее которой сейчас мы должны сохранить и защитить", – написал политик.

Порошенко со скаутами Facebook Петра Порошенко

Порошенко подчеркнул, что "Пласт", который объединил тысячи молодых украинцев, играет важную роль в воспитании преданных государству патриотов. "Пластуны Марк Паславский, Виктор Гурняк, Евгений Подолянчук, Николай Гордейчук, Андрей Билык отдали свою жизнь, защищая Украину от российских агрессоров", – добавил он.

"Глубоко понимая значение пластунского движения для Украины, я и "Европейская Солидарность" требуем от президента Зеленского подписать закон о государственном признании и поддержке "Пласта", – резюмировал Порошенко.

Пятый президент Украины также призвал всех граждан присоединится к флешмобу #ПідписуйТЕзаконПроПласт".

Отметим, 30 мая Рада приняла за основу и в целом закон о "Пласте". Его целью является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с "Пластом", усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий также обратился к Зеленскому с призывом подписать указанный закон.

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