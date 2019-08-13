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Порошенко требует от Зеленского подписать закон о "Пласте"

1.8т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием подписать закон о государственном признании и поддержке скаутской организации "Пласт".

Соответствующий призыв разместил он на своей странице в Facebook.

"Помнить и хранить прошлое, но смотреть и жить ради будущего". Это – основной лозунг старейшей украинской скаутской организации "Пласт", будущее которой сейчас мы должны сохранить и защитить", – написал политик.

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Порошенко со скаутами

Порошенко со скаутами

Facebook Петра Порошенко

Порошенко подчеркнул, что "Пласт", который объединил тысячи молодых украинцев, играет важную роль в воспитании преданных государству патриотов. "Пластуны Марк Паславский, Виктор Гурняк, Евгений Подолянчук, Николай Гордейчук, Андрей Билык отдали свою жизнь, защищая Украину от российских агрессоров", – добавил он.

"Глубоко понимая значение пластунского движения для Украины, я и "Европейская Солидарность" требуем от президента Зеленского подписать закон о государственном признании и поддержке "Пласта", – резюмировал Порошенко.

Пятый президент Украины также призвал всех граждан присоединится к флешмобу #ПідписуйТЕзаконПроПласт".

Отметим, 30 мая Рада приняла за основу и в целом закон о "Пласте". Его целью является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с "Пластом", усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий также обратился к Зеленскому с призывом подписать указанный закон.

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Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Коалиция убийц, в этом концлагере надеются это прижевется.
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Питон Каа
Питон Каа
Гитлерюгенд...?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Результаты деятельности Порошенко как президента ужасны! Украина в стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Заробитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года! На что это всё похоже? На киздец! А теперь оно- учитель жизни! И некому в морду дать!
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