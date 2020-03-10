Политолог рассказал, почему директора НАБУ Сытника нужно уволить

Кандидат политических наук Дмитрий Спивак заявил, что, по его мнению, директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен со своей должности.

Такое мнение он высказал в эфире канала "112", видео появилось на его канале в Youtube. Спивак обратился к Сытнику, напомнив, что суд постановил признать его виновным в коррупционном правонарушении о недекларировании доходов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Обещаю, 2-3 недели и американцы не помогут, соросята не помогут, никто не поможет. Артем, ты следующий на выход. Обращаюсь к главному антикоррупционеру, как постановил, украинский суд. Ты коррупционер и в законе, и в реестре", – сказал Спивак.

Дмитрий Спивак

Также он обратился к президента Владимиру Зеленскому, напомнив, что в субъектном государстве, человек признанный коррупционером не может быть в роли главного комиссара, который борется с коррупцией.

Также Спивак напомнил о каком именно правонарушении идет речь.

"В 2017 году Сытник продал земельный участок в Севастополе за 30 тысяч долларов, однако в декларацию это не внес. Вопрос к НАПК: это разве не нарушение закона?", – отметил политолог.

Он возмутился тем, что в недавнем интервью Сытник заявил, что в Украине посажено 400 топ-чиновников и он борется с коррупцией, однако мешает ему якобы бизнесмен Игорь Коломойский.

"Покажите хоть одного посаженого топ-чиновника! Артем, если вам, как главному антикоррупционеру мешает Коломойский, то фаберже вам, скорее всего, мешает, как плохому танцору. Тогда вы не тем занимаетесь!", – подчеркнул политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор НАБУ Артем Сытник не указал в декларации скандальный факт сделки на оккупированной территории.

Семья “антикоррупционера” переоформила земельный участок по российскому законодательству и продала за рубли. Об этом свидетельствуют выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы, подтверждающие факт сделки, зарегистрированной оккупационной властью.

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