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10 марта • обновлено в 15:19
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Политолог рассказал, почему директора НАБУ Сытника нужно уволить

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Кандидат политических наук Дмитрий Спивак заявил, что, по его мнению, директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен со своей должности.

Такое мнение он высказал в эфире канала "112", видео появилось на его канале в Youtube. Спивак обратился к Сытнику, напомнив, что суд постановил признать его виновным в коррупционном правонарушении о недекларировании доходов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Обещаю, 2-3 недели и американцы не помогут, соросята не помогут, никто не поможет. Артем, ты следующий на выход. Обращаюсь к главному антикоррупционеру, как постановил, украинский суд. Ты коррупционер и в законе, и в реестре", – сказал Спивак.

Дмитрий Спивак

Дмитрий Спивак

Также он обратился к президента Владимиру Зеленскому, напомнив, что в субъектном государстве, человек признанный коррупционером не может быть в роли главного комиссара, который борется с коррупцией.

Также Спивак напомнил о каком именно правонарушении идет речь.

"В 2017 году Сытник продал земельный участок в Севастополе за 30 тысяч долларов, однако в декларацию это не внес. Вопрос к НАПК: это разве не нарушение закона?", – отметил политолог.

Он возмутился тем, что в недавнем интервью Сытник заявил, что в Украине посажено 400 топ-чиновников и он борется с коррупцией, однако мешает ему якобы бизнесмен Игорь Коломойский.

"Покажите хоть одного посаженого топ-чиновника! Артем, если вам, как главному антикоррупционеру мешает Коломойский, то фаберже вам, скорее всего, мешает, как плохому танцору. Тогда вы не тем занимаетесь!", – подчеркнул политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор НАБУ Артем Сытник не указал в декларации скандальный факт сделки на оккупированной территории.

Семья “антикоррупционера” переоформила земельный участок по российскому законодательству и продала за рубли. Об этом свидетельствуют выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы, подтверждающие факт сделки, зарегистрированной оккупационной властью.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Артем Сытник
Место
Украина
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