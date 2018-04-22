План по Донбассу: Авакову указали на главную ошибку

Министр внутренних дел Арсен Аваков не должен был раскрывать детали плана по постепенному освобождению Донбасса.
Такое убеждение в эфире ObozTV выразил народный депутат от БПП Олег Барна.
"Нам любых самовольных действий, мажорства, инициатив политиков, а особенно силовиков, нужно избегать. Извините, это уже начинается не руководитель силовой структуры, а политик. Аваков как министр внутренних дел не имеет права делать такие заявления, потому что этот вопрос непосредственно касается безопасности государства и нашей территориальной целостности", - подчеркнул Барна.
По его словам, глава МВД преждевременно вышел с подобными инициативами в публичное пространство.
"Этот план должен объявляться объединяющей структурой, которая занимается координацией всех силовиков. Извините, это не игра в политику или пиар, это серьезные вещи. В Европе или США он после этого давно ушел бы в отставку", - отметил он.
Нардеп считает, что это вообще не в компетенции министра.
"Здесь не может быть "междусобойчика" или единоличности. Освобождение оккупированных территорий - это коллективное задание всех силовых структур. Есть главнокомандующий, есть руководитель Генштаба, которые должны делать такие заявления после обсуждения и анализа", - констатировал парламентарий.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Арсен Аваков предложил ряд мер по постепенной деоккупации Донбасса. Своим предложениям глава МВД дал название "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".
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