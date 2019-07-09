Пока продолжается оккупация: Разумков сделал новое скандальное заявление о языке

Глава партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

По его словам, он сделает это для того, чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от "притеснений". Такое высказывание прозвучало в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", – подчеркнул Разумков.

Дмитрий Разумков "Корреспондент"

При этом он заверил, что не считает украинский язык главной проблемой нынешнего общества.

"Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо. Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли путем кнута", – отметил политик.

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