Пока продолжается оккупация: Разумков сделал новое скандальное заявление о языке

Глава партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.
По его словам, он сделает это для того, чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от "притеснений". Такое высказывание прозвучало в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", – подчеркнул Разумков.
Дмитрий Разумков
"Корреспондент"
При этом он заверил, что не считает украинский язык главной проблемой нынешнего общества.
"Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо. Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли путем кнута", – отметил политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский высказался об украинском языке на Донбассе. "Мне, честно вам скажу, абсолютно все равно, на каком языке говорите, вы всегда украинцы, мы все друг друга понимаем", – сказал он.
Затем руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей.
На пресс-конференции в Торонто Зеленский заявил, что Украине нужно возвращать своих людей, не обращая внимания на то, на каком языке они говорят.
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