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Первое заседание Рады: в "Слуге народа" рассекретили подробности

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В четверг, 29 августа Верховная Рада 9-го созыва начнет работу согласно регламенту парламента.

Об этом OBOZREVATEL рассказал глава избирательного штаба партии "Слуга народа", избранный народный депутат Александр Корниенко.

"Мы совершим все действия, согласно регламенту. А это около 16 действий. Это создание президиума, избрание руководства ВР, избрание счетной комиссии, формирование депутатских групп и фракций и прочее. Также пройдет голосование по количественному составу комитетов. Мы начнем заседание в 13 часов и возможно, будем заседать до утра", – отметил политик.

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Также он добавил, что возможно сегодня Раде представят кандидата на пост премьер-министра Украины. Корниенко не назвал имени, однако по сообщениям в СМИ известно, что Алексей Гончарук может возглавить правительство Украины.

Добавим, что сегодня Гончарук прибыл в КВЦ "Парковый" на встречу с фракцией "Слуга народа". Также на встречу прибыл помощник президента Сергей Шефир.

Алексей Гончарук прибыл в КВЦ "Парковый"

Алексей Гончарук прибыл в КВЦ "Парковый"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский предложит парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Также Зеленский собирается оставить на должности министра финансов Оксану Маркарову.

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Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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