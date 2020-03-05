Провалил посадки и прославился домом во Франции: чем Рябошапка не угодил "слугам народа"

Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 5 марта, собираются отправить в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Основной причиной называют отсутствие анонсированных "посадок весной" и отказ генпрокурора подписать подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Чем еще провинился Рябошапка – узнавал OBOZREVATEL.

Провал "весенних посадок"

Весной 2019 года, в разгар очередных президентских выборов в Украине, по всей стране висела агитационная реклама Владимира Зеленского с надписью "Весна придет – сажать будем".

Агитационная реклама Зеленского

Зеленский выиграл выборы президента, весна прошла, а посадки так и не начались. В начале октября украинский президент провел большой пресс-марафон, на котором пообещал, что правоохранители озвучат результаты по самым громким делам уже до 1 ноября. Но этого так и не случилось.

Это и стало причиной начала сбора подписей среди народных депутатов за рассмотрение отставки Рябошапки.

Руслан Рябошапка "РБК"

Пожалуй, единственное дело генпрокурора, которым он мог бы похвастаться — это расследование в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского, которого в октябре суд взял под стражу в деле о нанесении тяжких телесных повреждений.

В том же месяце Рябошапка заявил, что ГПУ зарегистрировала по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать также этот бывший народный депутат.

Но уже в декабре, перед новым годом, Пашинского отпустили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Ныне реформированный Офис генерального прокурора больше не сообщал никаких новых данных по делу, о котором в обществе стали забывать. А 27 марта 2020 года подозреваемому нардепу вновь будут пересматривать меру пресечения в суде.

Сергей Пашинский "РБК"

Помимо вялотекущего дела Пашинского, Рябошапку обвинили в развале дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Термины досудебного расследования не раз продлевались, и в январе следователям дали новый срок — до июня 2020 года.

Сам Рябошапка объяснил, что нужно собрать дополнительные доказательства для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства Шеремета, так как имеющихся недостаточно.

Павел Шеремет "РБК"

С приходом Рябошапки за ним закрепилось и дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. В ноябре прошлого года он заявил, что в расследовании мало сдвигов из-за ряда проблем среди группы прокуроров, которую пришлось поменять. Он также добавил, что дело не хотели расследовать.

На данный момент о подозрении в создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества в Херсоне, в частности, она связана и с убийством Гандзюк, объявлено 9 лицам.

С появлением информации о голосовании за отставку Рябошапки, за генпрокурора заступился отец Гандзюк – Виктор. Он заявил, что после того, как Рябошапка стал генеральным прокурором, в деле об убийстве его дочери появились сдвиги. Он призвал президента Зеленского оставить его на посту.

Екатерина Гандзюк DW

В блокировании расследования более 1000 уголовных производств Государственного бюро расследований обвинила Офис генерального прокурора врио директора ГБР Ирина Венедиктова. Она утверждает, что генеральный прокурор Руслан Рябошапака "не только скрывает, но и отрицает этот факт". По ее словам, в понедельник она получила от него письмо по этому поводу.

Но последней каплей для "слуг народа" стал якобы отказ Рябошапки подписать подозрения по трем делам, открытым против пятого президента Петра Порошенко. Депутаты монобольшинства уже давно твердят, что генпрокурор затягивает расследование по бывшему президенту.

Петр Порошенко "Лига.нет"

Кроме того, нет никаких продвижений и по скандалу Свинарчуков-Гладковских. В марте прошлого года журналисты Bihus.Info опубликовали расследования, в котором рассказали, что тогдашний первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський вместе со своим сыном Игорем причастны к хищениям в оборонном комплексе. Сумма убытков составляет не менее 250 млн гривен и до этого могут быть причастны ряд чиновников, включая экс-гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

Семья и дом во Франции

В феврале этого года Рябошапка отличился еще одним скандалом. В поселке Ла-Ванзено (Франция) журналисты нашли дом генерального прокурора, в котором проживает супруга Рябошапки Олеся Бартовщук и трое их детей: Тимур, Лука и Марк. Отмечается, что все трое сыновей родились во Франции и являются гражданами этой страны.

Дом Рябошапки во Франции "Страна"

Особняк площадью 145 м.кв. был куплен чуть больше трех лет назад, а владелицей значится Бартовщук. Согласно декларации Рябошапки за 2018 год – дом расположен на участке земли площадью чуть больше 4 соток. В доме два этажа, есть гараж. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор – за особняком.

Как отмечается, место покупки дома выбрано не случайно. Ведь Бартовщук работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. До переезда во Францию жена Рябошапки трудилась в Министерстве юстиции Украины – была начальником отдела гражданского и хозяйственного процесса в Нацбюро по делам соблюдения конвенции о защите прав и основных свобод.

Позже Рябошапка заявил, что для покупки дома во Франции взял кредит на 440 тысяч евро, который до сих пор выплачивает.

Дом Рябошапки во Франции

Скандал с отцом

История с дорогим домом во Франции стала особенно интересной учитывая тот факт, что в октябре прошлого года отец Руслана Рябошапки – Георгий, подал в суд на сына и дочь, чтобы отсудить у них алименты.

По утверждению Георгия Рябошапки, дети выгнали его из дома и бросили. При этом в 2015 году суд уже рассматривал иск к Руслану и Людмиле Рябошапкам, но судья Елена Скарлат отказала истцу в удовлетворении требований.

Иск против Рябошапки Скрин

Тогда отец нынешнего генпрокурора заявлял, что не может позволить купить даже вещи первой необходимости, и просил взыскать со своих детей алименты в размере 1/5 части всех видов заработка ежемесячно. Правда, потом отец генпрокурора все опровергал.

Жена владеет всем

В последней декларации Рябошапки за 2018 год указано, что у него собственной недвижимости нет, а дом во Франции и квартира в Киеве записаны на жену Олесю Бартовщук.

Олеся Бартовщук

Таким образом, семья генпрокурора владеет квартирой площадью 150 квадратных метров в элитном селе Новые Петровцы в Киевской области, и там же земельным участком площадью 318 квадратных метров (Олеся являеется совладелицей).

В декларации указан и ранее упомянутый дом во Франции, площадью 145 метров квадратных, и земельный участок площадью 440 квадратных метров.

В семье есть две машины – Volvo XC90 и Volvo XC70.

Доходы семьи Рябошапки за 2018 год составили 5 398 515 грн, при этом почти 4 млн зарплаты получила его жена.

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