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Марина Єщенко
Марина Єщенко
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"Льстил и мечтал": зачем Макрон пытался обаять Путина

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Встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Брегансоне показала большое потепление в франко-российских отношениях.

OBOZREVATEL разбирался в последствиях этой встречи.

Главное:

  • Французский президент не скупился на лесть и заявил, что мечтает о Европе от Лиссабона до Владивостока

  • Макрон обошелся без напоминаний Путину о его ответственности за войну в Украине и Сирии. Зато французский президент откровенно переклал инициативу на Киев.

  • Владимир Путин радостно ухватился за напоминание Макрона о "новой динамике", которую показывает Зеленский и сказал, что разговоры с ним внушили у лидера Кремля "осторожный оптимизм".

  • Россия при поддержке Франции вернулась в ПАСЕ. Теперь Макрона возглавил возвращение России в "Большую восьмерку", из которой Россию исключили после аннексии Крыма?

Владимир Путин и Эммануэль Макрона

Владимир Путин и Эммануэль Макрона

ИноСМИ

От пренебрежительного и тщательного тона Макрона времен версальской встречи с Путиным в мае 2017 году не осталось и следа. На смену ему пришли гостеприимство и готовность к компромиссам - всеми возможными способами Эммануэль Макрон попытался показать своему российскому гостю, что Париж определился - с Россией нужно дружить.

Что это: искреннее намерение или продуманная стратегия, чтобы усыпить бдительность Кремля?

Особый прием для "особого гостя"

В Франции дружелюбие президента расценили однозначно: Макрон протягивает руку Москве и стремится воплотить собой тот мостик, по которому Россия может связать себя с Европой. Для "обработки" гостя в ход пошел традиционный французский символизм - Путина пригласили не в официозный Париж, а в уютную официальную летнюю резиденцию, где французский президент провел каникулы с женой.

Кроме семейной атмосферы форт Брегансон пропитан наследием ряда исторических встреч - в 1985 году Франсуа Миттеран и Гельмут Коль запускали здесь "горячую линию" между Берлином и Парижем в разгар "Холодной войны", а в 2004 году Жак Ширак проводил "обед мира" с тогдашним президентом Алжира Абдельазиз Бутефлика.

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Однако на этом ностальгические нотки встречи не иссякли. Эммануэль Макрона начал совместную пресс-конференцию упоминанием о русских классикоах и глубоких общих исторических корнях, которое связывает Францию и Россию. По методу кнута и пряника, который Эммануэль Макрона любит использовать во внутренней политике, после комплиментов и дружественных жестов в сторону Москвы, должно было последовать большое "но", а именно - несколько острых напоминаний об Украине и Сирию. Однако, французский президент не только обошел острые углы, но и откровенно перевел инициативу на Киев.

"Смелость Зеленского" и "осторожный оптимизм"

Еще во время встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона в Париже в июне, французский президент осторожно навязывал своему гостю идею "шага навстречу". Тогда в ход шел тот же самый инструмент, который Макрон применил и с Путиным в Брегансоне - лесть. Отмечая "смелость" Зеленского, французский лидер со своим талантом к ораторству помещал реальные заявления украинского президента в широкие метафорические толкования, таким образом, что июньский невинный эпитет о "протянутой рук Донбассу" за два месяца созрел ожиданиям конкретных шагов от Киева. Тогда как еще при президентстве Франсуа Олланде конкретных шагов ждали главным образом от Москвы.

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Владимир Путин радостно ухватился за напоминание Макрона о "новой динамике", олицетворенную Зеленским, и добавил, что хорошим примером конкретных шагов является обсуждение специального статуса для Донбасса, а возвращаться к переговорам в нормандской формате стоит только, если это приведет к "конкретным результатам". Лидер Кремля добавил, что разговоры с Зеленским вселили в него "осторожный оптимизм".

Сначала ПАСЕ, на очереди - "Большая восьмерка"?

Отсутствие ультиматумов и дружеский тон вовсе не означают, что Эммануэль Макрона занял пророссийскую позицию относительно войны на Донбассе. Французский президент хорошо понимает, что вялое наследство Нормандского процесса - это частично результат откровенно прохладного отношения к Путину со стороны Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которое изрядно раздражало лидера Кремля. Поэтому Макрон видимо решил изменить тактику и не скрывает этого: "Россия слишком влиятельный игрок, чтобы ее просто игнорировать", не устает повторять французский лидер.

Взаимопонимание с Россией ради бОльшего влияния на Кремль, однако какой ценой? Сейчас выгоду от "потепления" получила прежде всего Москва - Россия вернулась в ПАСЕ, и поддержка Франции сыграла в этом не последнюю роль.

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А что на очереди - возвращение в "Большую восьмерку", из которой Россию исключили после аннексии Крыма? Такой сценарий представляется реалистичным, если учесть, что Макрон пригласил Путина в Брегансон за 5 дней до начала саммита "Большой семерки" во французской Биаррице.

Таким образом французский президент вполне сознательно взял на себя роль "связного" между Россией и клубом самых мощных экономик мира. Ведь по вопросам по России Макрон после брегансонського свидания будет обладать самой свежей информацией.

Однако, дипломатия - двусторонний процесс, и Франция вряд согласится выйти из него с пустыми руками. Вопрос остается лишь в том, удастся ли Украине избежать роли разменной карты в стремительной франко-российской весне.

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Автор
Марина Єщенко Марина Єщенко
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Франция
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