"Льстил и мечтал": зачем Макрон пытался обаять Путина

Встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Брегансоне показала большое потепление в франко-российских отношениях.

OBOZREVATEL разбирался в последствиях этой встречи.

Главное:

Французский президент не скупился на лесть и заявил, что мечтает о Европе от Лиссабона до Владивостока

Макрон обошелся без напоминаний Путину о его ответственности за войну в Украине и Сирии. Зато французский президент откровенно переклал инициативу на Киев.

Владимир Путин радостно ухватился за напоминание Макрона о "новой динамике", которую показывает Зеленский и сказал, что разговоры с ним внушили у лидера Кремля "осторожный оптимизм".

Россия при поддержке Франции вернулась в ПАСЕ. Теперь Макрона возглавил возвращение России в "Большую восьмерку", из которой Россию исключили после аннексии Крыма?

Владимир Путин и Эммануэль Макрона ИноСМИ

От пренебрежительного и тщательного тона Макрона времен версальской встречи с Путиным в мае 2017 году не осталось и следа. На смену ему пришли гостеприимство и готовность к компромиссам - всеми возможными способами Эммануэль Макрон попытался показать своему российскому гостю, что Париж определился - с Россией нужно дружить.

Что это: искреннее намерение или продуманная стратегия, чтобы усыпить бдительность Кремля?

Особый прием для "особого гостя"

В Франции дружелюбие президента расценили однозначно: Макрон протягивает руку Москве и стремится воплотить собой тот мостик, по которому Россия может связать себя с Европой. Для "обработки" гостя в ход пошел традиционный французский символизм - Путина пригласили не в официозный Париж, а в уютную официальную летнюю резиденцию, где французский президент провел каникулы с женой.

Кроме семейной атмосферы форт Брегансон пропитан наследием ряда исторических встреч - в 1985 году Франсуа Миттеран и Гельмут Коль запускали здесь "горячую линию" между Берлином и Парижем в разгар "Холодной войны", а в 2004 году Жак Ширак проводил "обед мира" с тогдашним президентом Алжира Абдельазиз Бутефлика.

Однако на этом ностальгические нотки встречи не иссякли. Эммануэль Макрона начал совместную пресс-конференцию упоминанием о русских классикоах и глубоких общих исторических корнях, которое связывает Францию и Россию. По методу кнута и пряника, который Эммануэль Макрона любит использовать во внутренней политике, после комплиментов и дружественных жестов в сторону Москвы, должно было последовать большое "но", а именно - несколько острых напоминаний об Украине и Сирию. Однако, французский президент не только обошел острые углы, но и откровенно перевел инициативу на Киев.

"Смелость Зеленского" и "осторожный оптимизм"

Еще во время встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона в Париже в июне, французский президент осторожно навязывал своему гостю идею "шага навстречу". Тогда в ход шел тот же самый инструмент, который Макрон применил и с Путиным в Брегансоне - лесть. Отмечая "смелость" Зеленского, французский лидер со своим талантом к ораторству помещал реальные заявления украинского президента в широкие метафорические толкования, таким образом, что июньский невинный эпитет о "протянутой рук Донбассу" за два месяца созрел ожиданиям конкретных шагов от Киева. Тогда как еще при президентстве Франсуа Олланде конкретных шагов ждали главным образом от Москвы.

Владимир Путин радостно ухватился за напоминание Макрона о "новой динамике", олицетворенную Зеленским, и добавил, что хорошим примером конкретных шагов является обсуждение специального статуса для Донбасса, а возвращаться к переговорам в нормандской формате стоит только, если это приведет к "конкретным результатам". Лидер Кремля добавил, что разговоры с Зеленским вселили в него "осторожный оптимизм".

Сначала ПАСЕ, на очереди - "Большая восьмерка"?

Отсутствие ультиматумов и дружеский тон вовсе не означают, что Эммануэль Макрона занял пророссийскую позицию относительно войны на Донбассе. Французский президент хорошо понимает, что вялое наследство Нормандского процесса - это частично результат откровенно прохладного отношения к Путину со стороны Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которое изрядно раздражало лидера Кремля. Поэтому Макрон видимо решил изменить тактику и не скрывает этого: "Россия слишком влиятельный игрок, чтобы ее просто игнорировать", не устает повторять французский лидер.

Взаимопонимание с Россией ради бОльшего влияния на Кремль, однако какой ценой? Сейчас выгоду от "потепления" получила прежде всего Москва - Россия вернулась в ПАСЕ, и поддержка Франции сыграла в этом не последнюю роль.

А что на очереди - возвращение в "Большую восьмерку", из которой Россию исключили после аннексии Крыма? Такой сценарий представляется реалистичным, если учесть, что Макрон пригласил Путина в Брегансон за 5 дней до начала саммита "Большой семерки" во французской Биаррице.

Таким образом французский президент вполне сознательно взял на себя роль "связного" между Россией и клубом самых мощных экономик мира. Ведь по вопросам по России Макрон после брегансонського свидания будет обладать самой свежей информацией.

Однако, дипломатия - двусторонний процесс, и Франция вряд согласится выйти из него с пустыми руками. Вопрос остается лишь в том, удастся ли Украине избежать роли разменной карты в стремительной франко-российской весне.

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