Освобождение пленных украинцев: блогер назвал главное условие России

Кремль может вернуть Украине заложников, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Но взамен Россия хочет получить не своих пленных, а политические уступки от Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявил журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя переговоры относительно освобождения украинских моряков.

По мнению блогера, моряков "вернут однозначно" и их не следует рассматривать в общем контексте.

"Есть приговор Международного трибунала, где Россия должна их безоговорочно освободить. Если Россия будет и дальше играться в эти игры, то получит новую порцию санкций – достаточно серьезных. Так что на освобождение моряков Россия, скорее всего, пойдет. Она просто сейчас выторговывает какие-либо политические бонусы – чтобы Путин сохранил лицо, что он "велик и могуч", не прогнулся под международный суд, а пошел на обмен", – пояснил Сазонов.

"Я бы очень внимательно слушал то, что говорят представители России – не участвующие в переговорах, "а чуть выше этажом" – и что говорит Медведчук. В принципе, они однозначно говорят одну вещь, которую, зная ситуацию, понять очень просто. Они говорят, что Россия готова на обмен пленных, готова освободить украинских заложников, если Киев пойдет навстречу и сядет за стол переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе", – отметил он.

По словам журналиста, россияне "готовы освободить не в обмен на своих, им плевать на своих, не по формуле, чтоб наши вернули больше".

"Они готовы, если мы согласимся на переговоры по Донбассу – только на политические уступки. Россия как государство-террорист – в первую очередь террорист, а во вторую очередь – государство. У них нет цели обменять пленных на своих – своих им не жалко, у них своих таких еще очередь", – подчеркнул Сазонов.

hromadske.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Минске на переговорах по Донбассу Украина и Россия договорились об обмене пленными по схеме 208 на 69.

При этом в списке отсутствуют имена 24 пленных украинских моряков. 17 июля суд в Москве продлил морякам арест еще на три месяца.

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