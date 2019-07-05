"Они такие же украинцы!" Зеленский ошарашил реакцией на скандал с новым главой Донецкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг назначения главой Донецкой ОГА Павла Кириленко. Брат чиновника является террористом "ДНР".

Как пишет "РБК-Украина", глава государства во время рабочего визита на Донбасс призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих.

"Я видел много информации по поводу того, что брат Паши (Павел Кириленко. – Ред.) работает в "ДНР", служит и так далее… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям переехать, однако это их выбор", – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский

"С братом человек не разговаривает, по политически разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий… Так что он такой же украинец, как и мы. Я прошу не делить людей на своих и чужих, которые живут сегодня на временно оккупированной территории, они такие же украинцы", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский назначил Кириленко главой Донецкой ОГА 5 июля. Он является подполковником юстиции, был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генеральной прокуратуре.

В 2018 году прокурору Кириленко выдали служебную квартиру во Львове. Также он задекларировал 300 тыс. гривен наличными, при этом заработал за год 450 тыс. гривен. Кроме того, в 2017 году Кириленко приобрел BMW 528i 2015 за 393,5 тыс. гривен. Других ценностей семья не имеет.

Примечательно, что в базе "Миротворца" террористом "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше прокурора Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

По информации известного волонтера Тима Златкина, новый глава Донецкой ОГА и боевик Кириленко – родные братья.

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