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"Они такие же украинцы!" Зеленский ошарашил реакцией на скандал с новым главой Донецкой ОГА

2.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг назначения главой Донецкой ОГА Павла Кириленко. Брат чиновника является террористом "ДНР".

Как пишет "РБК-Украина", глава государства во время рабочего визита на Донбасс призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих.

"Я видел много информации по поводу того, что брат Паши (Павел Кириленко. – Ред.) работает в "ДНР", служит и так далее… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям переехать, однако это их выбор", – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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"С братом человек не разговаривает, по политически разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий… Так что он такой же украинец, как и мы. Я прошу не делить людей на своих и чужих, которые живут сегодня на временно оккупированной территории, они такие же украинцы", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский назначил Кириленко главой Донецкой ОГА 5 июля. Он является подполковником юстиции, был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генеральной прокуратуре.

  • В 2018 году прокурору Кириленко выдали служебную квартиру во Львове. Также он задекларировал 300 тыс. гривен наличными, при этом заработал за год 450 тыс. гривен. Кроме того, в 2017 году Кириленко приобрел BMW 528i 2015 за 393,5 тыс. гривен. Других ценностей семья не имеет.

  • Примечательно, что в базе "Миротворца" террористом "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше прокурора Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

  • По информации известного волонтера Тима Златкина, новый глава Донецкой ОГА и боевик Кириленко – родные братья.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ДНР
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Serov Oleg
Serov Oleg
расстрелять нафуй....
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Закон Порядок
Закон Порядок
бра за брата не в ответе.или сталинские времена настали
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