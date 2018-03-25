Она исчезнет: названы политики, которые поднимут себе рейтинг на Савченко

После всех скандалов внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко может попрощаться со своими президентскими амбииями.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил бывший нардеп Тарас Чорновил.

"Ее забудут. Она потеряла поддержку из-за одной вещи. Она должна была работать на патриотически настроенный электорат, а она скатилась к партии "За життя" Рабиновича-Мураева, вы видели, с кем она очень дружественно прощалась в Раде. То есть в патриотической среде, на которую она рассчитывала, она ничего не берет", - подчеркнул он.

При этом, по его мнению, определенную выгоду от этого могут извлечь другие политики.

"Если очень сильно Мураев, Рабинович и другие будут давить на ее поддержку, то благодаря Савченко смогут добавить себе 1-2%. А она исчезнет", - добавил эксперт.

Кроме того, психолог Елена Рыхальская считает, что Савченко своим поведением отвернула значительную часть своих бывших сторонников.

"Когда она только вернулась, в ее электорате было очень много интеллигентных людей, которые ее поддерживали. Но эти все формы и виды поведения, они, естественно, эту часть полностью уничтожили. Если мы говорим о том, что она апеллирует такими примитивными способами к простому народу, то тут тоже нет. Здесь перебор. Извините, это такое метафорическое "я у мамы дурочка". Народ этого не любит", - констатировала специалист.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.