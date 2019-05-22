"Он не принадлежит себе": у Зеленского признались о проблемах в команде

В команде президента Владимира Зеленского существуют проблемы с внутренней коммуникацией.
Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал советник и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос журналистов о том, что представители команды иногда комментируют отдельные вопросы "от себя".
"Думаю, это - болезнь роста, еще не наработанных внутренних коммуникаций. Бывает, что я с ним вижусь очень часто, бывает, не видимся, но я понимаю: так формируется график его встреч. Он больше не принадлежит себе. Думаю, скоро все наладится", - сказал Стефанчук.
"Я понимаю, что ошибки будут, шишки мы набьем. Но, как говорил классик, лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства", - добавил он.
Владимир Зеленский
obozrevatel
Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Зеленского рассматривают идею с сокращением численности Верховной Рады. По словам Стефанчука, пребывание 450 депутатов в Раде было целесообразным еще тогда, когда население Украины составляло около 52 миллионов.
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