Обмен заключенными между Украиной и РФ: в деле появились неожиданные нюансы

Обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться в самое ближайшее время, а информация о переносе сроков не подтверждена.

"По моим данным, никаких изменений нет, и обмен должен состояться, возможно, даже сегодня. Мы ждем. Мой подопечный находится в пункте сбора и ждет", – заявил OBOZREVATEL адвокат беркутовца Александра Саттарова Игорь Свинцицкий.

Пленные моряки

Так же на тот факт, что обмен вот-вот состоится, указывает и освобождение крымско-татарского активиста Бекирова. По данным Саттарова, его тоже будут менять.

Напомним: адвокат Валентин Рыбин, который защищает нескольких осужденных в Украине лиц, заявил, что обмен якобы откладывается на неопределенный срок из-за бюрократических процедур. По его мнению, президент Владимир Зеленский должен подписать Указ о помиловании. Без этого документа кандидаты на обмен не могут даже находиться в пункте сбора.

Адвокат Валентин Рыбин Facebook Валентина Рыбина

Однако, по словам адвоката Александра Саттарова, его подзащитный уже на прошлой неделе в сопровождении СБУ отправился в пункт сбора в Харьков.

Московские адвокаты наших моряков по-прежнему ситуацию не комментируют. Молчать начали после того, как стало известно, что обмен все-таки состоится. По их словам, они не хотят навредить ситуации.

"Адвокат Рыбин может говорить все, что ему хочется. Но мы ситуацию по-прежнему не комментируем", - сказал российский адвокат Илья Новиков.

Пленные моряки в суде

Другой защитник на условиях анонимности уточнил, что ни одна дата обмена не является окончательной и в любой момент ее могут отсрочить.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 28-29 августа может состояться обмен пленными между Россией и Украиной. По данным нашего источника, в списке есть все пленные моряки. А вот главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского там нет. Он отказался от обмена и собирается доказывать тут свою невиновность. Также в списке нет сценариста Олега Сенцова.

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