Новая Конституция Украины — ключевой элемент программы "Оппозиционного блока", — Борис Колесников

Новая Конституция Украины – ключевой элемент программы фракции "Оппозиционный блок".

Об этом заявил Председатель Политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников во время Первого всеукраинского форума "За мир и развитие", на котором оппозиционные силы официально выдвинули Александра Вилкула кандидатом в Президенты Украины, передает пресс-служба политсилы.

По словам Бориса Колесникова, Форум собрал людей, которым небезразлична судьба Украины. "Это и промышленная элита, и люди, которые находятся на местах и знают о ситуации в стране намного больше, чем все политики вместе взятые. Они поддержали нашего коллегу, нашего друга Александра Вилкула", — отметил Борис Колесников.

Сайт "Оппозиционного блока" Борис Колесников

По его словам, ключевым элементом избирательной программы Александра Вилкула станет проект новой Конституции Украины. Борис Колесников напомнил, что "Оппозиционный блок" представил первый формат обновленного Основного Закона еще в 2016 году. "Все политики и СМИ, которые завтра будут предлагать схожие статьи, могут просто обратиться к первоисточнику, который есть на нашем сайте. Там все четко прописано: двухпалатный парламент, 150 депутатов", — отметил Борис Колесников.

По словам Председателя Политсовета, местные советы должны получить больше полномочий, нежели они имеют сейчас. "Если бы власть к нам прислушалась и предложила всем 25 субъектам то, что предлагаем мы, война бы уже давно закончилась", — подчеркнул оппозиционный политик

Он также отметил, что парламентская республика является основным элементом программы "Оппозиционного блока".

"Она принесла успех таким странам, как ФРГ и Италия. Можно также рассмотреть американскую модель с широкими полномочиями президента, но они все перерезаны правами штатов. Это – система "idiot proof" - защита от идиотов. Чтобы не строить такую сложную защиту от идиотов, их лучше не приводить во власть. Поэтому самым актуальным вопросом является децентрализация. Это – основа будущего. Вся Европа живет исключительно на местных советах. Ни Администрация Президента, ни Кабмин, ни Верховная Рада не производят ничего кроме углекислого газа. Все производство идет на местах, все доходы и расходы – тоже здесь. А оборона, безопасность, внешняя политика и национальная инфраструктура должны быть у "центра", — отметил политик.

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