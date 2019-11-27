"Никто в это не поверит!" Мендель призналась, как попала на работу к Зеленскому

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, как проходила конкурс на свою должность.

Во время интервью Наталье Влащенко в программе "Vласть vs Vлащенко" она отметила, что ранее не была знакома с главой государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Никто ведь не поверит, я не супер верующая, но, наверное, есть что-то такое, что двигает людей. Пускай это бог. Это не первый случай со мной, когда что-то выходит за рамки общественного понимания… С Зеленским мы не были знакомы. Я увиделась с ним как представитель издания The New York Times, в котором я работала. Мы провели групповое интервью. Последняя встреча длилась минут 40, было около 7-8 человек и говорили обо всем", – рассказала Мендель.

Также она добавила, что на собеседовании ей задавали вопрос о знании английского языка.

"Вопрос об английском задал вроде бы Богдан (Андрей Богдан – глава Офиса президента). И Зеленский начал меня проверять, начал задавать вопросы на английском, я отвечала", – вспоминала Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель.

Позже Мендель для того, чтобы попасть на должность прошла несколько этапов отбора: послала заявку, пошла на собеседование, выполнила задание и лично встретилась с Зеленским.

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