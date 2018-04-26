"Никогда!" В России разозлились из-за решения ПАСЕ по Донбассу

Россия никогда не будет выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине.

С таким заявлением выступил депутат Государственной думы, председатель комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий, передает "112 Украина".

Он также добавил, что российская сторона откажется выполнять решение ПАСЕ даже в том случае, если вернется в ее состав. Кроме того, Слуцкий собирается отстаивать "позицию конструктивного сотрудничества России и Совета Европы".

Также, РИА "Новости" сообщает, что РФ будет участвовать в следующем заседании подкомиссии бюро ассамблеи, которое состоится 1 июня в Загребе.

"Мы не сворачиваем сотрудничество с политическими группами и рядом национальных делегаций в Ассамблее, но говорить о том, что спецкомиссия близка к тому, чтобы рекомендовать Ассамблее принять регламентные поправки, на сегодня ещё пока было бы утопией, продолжаем работать", – заявил Слуцкий.

Напомним, в декабре 2017 года делегаты ПАСЕ от 20 стран подписали декларацию с призывом остановить попытки вернуть делегацию РФ без выполнения Москвой резолюций Ассамблеи.

Россия приостановила уплату взноса в Совет Европы за 2017 год с условием полного восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. По словам постоянного представителя Украины, Москва пойдет на попятную, если Совет Европы устоит под давлением и защитит свою институциональную ценность и целостность.

Как сообщал "Обозреватель", 26 апреля ассамблея признала в своей резолюции российский контроль на Донбассе.