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14 декабря • обновлено в 19:29
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Ни один документ не подписали: появились тревожные данные об итогах саммита в Париже

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На саммите нормандской четверки в Париже стороны не подписали ни одного документа. Не подписано также было итоговое коммюнике, которое представили члены заседания.

Как рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников в интервью Lb.ua, по результатам саммита лидеры Германии, Франции, Украины и РФ нигде подписей не ставили. По его словам не подписывали также и совместное коммюнике.

"Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", – отметил Резников.

На нормандском саммите стороны не подписали ни одного документа

На нормандском саммите стороны не подписали ни одного документа

Скриншот

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Он пояснил, что коммюнике – это свидетельствование того, о чем лидеры стран говорили и, вроде бы, договорились, но подписи никто ни на каком документе не ставил.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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