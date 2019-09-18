Главная Новости
18 сентября • обновлено в 09:19
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не вижу смысла!" Гонтарева сделала неожиданное заявление о политубежище

2.5т Читать материал на украинском

Экс-глава Национального банка УкраиныВалерия Гонтарева заявила, что не намерена пока добиваться получения политубежища в Великобритании.

По ее словам, она и так резидент этой страны. В интервью LB.ua она пояснила, что у нее имеется рабочая виза Biometrical Resident Permit. Она ограничена контактом на 2 года, однако ее всегда можно продлить.

Гонтарева подчеркнула, что рассматривала возможность получения политубежища только теоретически.

Новости
Могли сжечь живьем? Гонтарева заявила о страшных нюансах поджога ее дома

"Практически, я сказала, не вижу смысла. Если бы убежище давало бы охрану мне и моей семье – тогда да. Но этого, увы, нет. В любом случае, я нахожусь здесь и всегда, если понадобится, смогу это сделать. Одних только угроз, звучавших в мой адрес, как я ранее говорила, для этого достаточно", – сказала экс-глав НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, после череды ЧП, Гонтарева не исключила, что ей придется просить политического убежища в Великобритании.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
8
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бегут и бегут...эх...украинцы...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
пока запроса на выдачу не будет смысла и вправду нет)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel