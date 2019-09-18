"Не вижу смысла!" Гонтарева сделала неожиданное заявление о политубежище

Экс-глава Национального банка УкраиныВалерия Гонтарева заявила, что не намерена пока добиваться получения политубежища в Великобритании.

По ее словам, она и так резидент этой страны. В интервью LB.ua она пояснила, что у нее имеется рабочая виза Biometrical Resident Permit. Она ограничена контактом на 2 года, однако ее всегда можно продлить.

Гонтарева подчеркнула, что рассматривала возможность получения политубежища только теоретически.

"Практически, я сказала, не вижу смысла. Если бы убежище давало бы охрану мне и моей семье – тогда да. Но этого, увы, нет. В любом случае, я нахожусь здесь и всегда, если понадобится, смогу это сделать. Одних только угроз, звучавших в мой адрес, как я ранее говорила, для этого достаточно", – сказала экс-глав НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, после череды ЧП, Гонтарева не исключила, что ей придется просить политического убежища в Великобритании.

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