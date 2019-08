"Не хватит рук": Эрдоган "уколол" Зеленского из-за украинских моряков

Президент Владимир Зеленский заявил, что помнить о 24-х удерживаемых в России украинских моряках ему помогают браслеты с их именами.

Об этом он сказал во время совместной с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции по итогам их официальной встречи в Анкаре, состоявшейся 7 августа. Видеотрансляция события была опубликована на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На такое заявление украинского лидера Эрдоган ответил: "Если мы каждый раз будем надевать браслет на руку, то на руке не останется места для них. Потому что мы переживаем много событий, которые требуют от нас надевания браслетов.

Мы видим во всех уголках мира разные страдания, от Керченского пролива до Палестины и так далее. Везде есть такие проблемы. И самое важное, что мы, как политики, должны пытаться прекратить это. Мы будем продолжать борьбу. Желаю, чтобы однажды мы смогли достичь позитива".

Отметим, во время своей речи Зеленский подчеркнул, что вопрос возвращения из России украинских моряков, политических и военных пленных является частью вопроса о прекращении войны.

"Это важно, чтобы мы с вами не забывали о них. Каждый день, в каждой части мира", – сказал он.

Президент также рассказал, что желтые браслеты с именами моряков ему дали родители пленных. "Я их заверил, что не буду их снимать до того времени, пока мы их не вернем", – сказал Зеленский.

Кроме того, во время встречи президент Украины проинформировал Эрдогана о гибели 4 украинских военных на Донбассе, подчеркнув, что это нарушает мирный процесс, начатый страной. Пресс-конференция началась с минуты молчания.

Зеленский рассказал и о шагах по мирному урегулированию на Донбассе, о восстановлении инфраструктуры, обмене заключенными.

“Over 100 our people are detained in Russia & in occupied Crimea. - said @ZelenskyyUa at the meeting with @RTErdogan . - We ask that Turkey continue to raise questions about their release on the international stage. It’s crucial to secure the release of captured sailors.” pic.twitter.com/NifVI1Qqbb

“I invited the Turkish side to join the reconstruction of infrastructure in eastern Ukraine. - said @ZelenskyyUa to @RTErdogan. - We look forward to the active participation of the Turkish side in the international Donbas Recovery Forum, which will be held in Mariupol next fall” pic.twitter.com/29kzZRGZz4