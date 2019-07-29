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"Назад лицом к Москве?" Зеленскому сделали предупреждение из-за люстрации "по-новому"

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Идея президента Украины Владимира Зеленского о тотальной люстрации поставила под сомнения все старания страны за последние пять лет уйти от Россия и присоединиться к Европе.

Такое мнение в своем материале для "24 канала" выразил украинский журналист Павел Казарин.

"Его идея люстрации перелицовывает водораздел между понятиями "добра" и "зла". Последние пять лет страна сопротивлялась попыткам себя уничтожить. Заводила с толкача прогнившую военную машину. Заново передоговаривалась с Европой о самой себе", – пояснил он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

KP.UA

Теперь же, отметил Казарин, Зеленский решил люстрировать всех, кто, успешно или нет, но пытался изменить Украину.

"Идея тотальной люстрации от Зеленского говорит о том, что все эти пять лет были ошибкой. Что период "2010-2014" был менее токсичным, чем период с 2014 по 2019. Что вся последняя пятилетка была "движением не туда", – написал он.

По мнению журналиста, в этом смысле риторика Зеленского мало чем отличается от рассуждений пророссийских политиков, требующих развернуть Украину обратно лицом к Москве.

"Люстрация может умереть после парламентских – или после решения Конституционного суда. Но заявление останется. Отныне это будет в Википедии, в комментариях к постам, в вопросах на пресс-конференции. На это будут ссылаться, это станут комментировать, это продолжат припоминать. Будет меняться лишь интонация оценки. От президента станут требовать вернуться к этой идее – или, наоборот, дезавуировать ее", – написал Казарин.

Павел Казарин

Павел Казарин

Dictaphone.org.ua

"Одни станут просить ее реализации. Другие – публичного признания ошибки. Все следующие пять лет или меньше. В зависимости от того, сколько продлится каденция нового президента. В конце концов, политическое долголетие в Украине – штука переменчивая", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 июля Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.

  • Советник пятого президента Украины, волонтер Юрий Бирюков заявил о том, что в список люстрации попадают люди, которые стояли за развитием ракетной программы. В частности, директор конструкторского бюро "Луч", которое создало ракеты "Нептун" и "Ольха".

  • Конституционный суд Украины 4 июля продолжил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона "Об очищении власти", более известный как "закон о люстрации".

  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент может уничтожить всю систему управления страной.

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Тема
Люстрация в Украине
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
" за последние пять лет уйти от Россия " ------------------------------ Вот чурки нерусские! От РоссиЯ то вы ушли, а вот куда попадёте...
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