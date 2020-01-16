"Насильников не сдаем": новому скандалу вокруг "Слуги народа" дали объяснение

В Верховной Раде Украины депутаты от "Слуги народа" придерживаются правила "не сдавать своих", даже когда коллеги оказываются замешаны в грязных скандалах.
Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, комментируя теплый прием, который устроили в Раде нардепу Роману Иванисову, судимому за изнасилование.
По словам эксперта, у коллег Иванисова работает система "не сдаем своих ни при каких условиях – кем бы они ни были, что бы они не делали".
Тизенгаузен отметил, что похожую реакцию "слуг народа" вызвал нардеп Богдан Яременко, которого поймали в Раде на переписке с проституткой.
"Когда Яременко вышел к трибуне выступить впервые после того скандала, его освистали оппозиционные силы, но аплодировали депутаты из его фракции. Им абсолютно все равно, где и как он проштрафился. Точно так же по Иванисову", – пояснил он.
Эксперт напомнил обещание президента Владимира Зеленского, что Иванисов лишится депутатского мандата, "если будут доказательства того, что он действительно скрыл, что он сидел".
"Мы видим, что своих не сдают, и это дурной пример, он породит еще больший градус скандала. Депутаты, которые сидят и смотрят по сторонам, говорят: "Там с насильником ничего не случилось, этому тоже ничего – значит, можно". Самый большой грех во фракционной системе координат – идти против своих. А если ты плохой, испорченный, злодей, но свой – ты всегда будешь нашим, мы тебя не сдадим", – пояснил он.
По словам Тизенгаузена, в "Слуге народа" понимают, что если они будут "сдавать этих оскандалившихся персонажей, лишать их мандатов, то через несколько месяцев от большинства ничего не останется".
Роман Иванисов
facebook.com/yan.dobronosov
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Верховной Раде разгорелся громкий скандал, когда всплыла информация о том, что депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Иванисов категорически отрицал эти факты, называя их клеветой. Однако вскоре СМИ опубликовали приговор суда, который признал Иванисова виновным в групповом изнасиловании.
Фракция "Слуга народа" исключила скандального нардепа из своих рядов. В то же время, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для лишения насильника депутатского мандата нет юридических оснований.
На заседании Верховной Рады 14 января "слуги народа" встретили Иванисова дружескими объятьями.
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