"Насильников не сдаем": новому скандалу вокруг "Слуги народа" дали объяснение

В Верховной Раде Украины депутаты от "Слуги народа" придерживаются правила "не сдавать своих", даже когда коллеги оказываются замешаны в грязных скандалах.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, комментируя теплый прием, который устроили в Раде нардепу Роману Иванисову, судимому за изнасилование.

По словам эксперта, у коллег Иванисова работает система "не сдаем своих ни при каких условиях – кем бы они ни были, что бы они не делали".

Тизенгаузен отметил, что похожую реакцию "слуг народа" вызвал нардеп Богдан Яременко, которого поймали в Раде на переписке с проституткой.

"Когда Яременко вышел к трибуне выступить впервые после того скандала, его освистали оппозиционные силы, но аплодировали депутаты из его фракции. Им абсолютно все равно, где и как он проштрафился. Точно так же по Иванисову", – пояснил он.

Эксперт напомнил обещание президента Владимира Зеленского, что Иванисов лишится депутатского мандата, "если будут доказательства того, что он действительно скрыл, что он сидел".

"Мы видим, что своих не сдают, и это дурной пример, он породит еще больший градус скандала. Депутаты, которые сидят и смотрят по сторонам, говорят: "Там с насильником ничего не случилось, этому тоже ничего – значит, можно". Самый большой грех во фракционной системе координат – идти против своих. А если ты плохой, испорченный, злодей, но свой – ты всегда будешь нашим, мы тебя не сдадим", – пояснил он.

По словам Тизенгаузена, в "Слуге народа" понимают, что если они будут "сдавать этих оскандалившихся персонажей, лишать их мандатов, то через несколько месяцев от большинства ничего не останется".

Роман Иванисов facebook.com/yan.dobronosov

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