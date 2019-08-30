Нардеп от фракции Порошенко угодил в страшное ДТП: все подробности

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар попал в ДТП в Житомирской области.

Как передает "Цензор", депутат-мажоритарщик ехал из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области, якобы воспользовавшись сервисом "Бла бла кар". В машине, кроме Бондара, находились водитель с женой и еще один пассажир.

"Как произошла авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали - я, соответственно, уснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснули. Я вздрогнул уже от самого удара. Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы", - рассказал Бондар.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У Бондара, предположительно, сломаны ребра. По словам депутата, люди выжили благодаря ремням безопасности.

Причины ДТП устанавливает полиция, но, по словам очевидцев, у автомобиля лопнуло колесо.

Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народный фронт" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

Михаил Бондар SLOVOIDILO.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве теща шоумена Сергея Притулы и экс-нардепа Виталия Хомутынника раздавила мать с 9-летним ребенком, перепутав педали при выезда из двора.

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