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23 марта • обновлено в 18:13
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Нардеп Лукашев проверился на коронавирус: что показал анализ

1.9т
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Народный депутат фракции ОПЗЖ Александр Лукашев отрицает, что болен коронавирусом COVID-19.

Как сообщил нардеп в Facebook, на данный момент анализ не обнаружил у него коронавируса.

Александр Лукашев

Александр Лукашев

"Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37", – отметил он.

Лукашев добавил, что в период февраля-марта за границей не находился, на согласительном совете 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта не был.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что у Лукашева выявлен коронавирус.

По информации СМИ, наличие инфицирования подтвердил тест методом полимеразной цепной реакции.

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Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашев
Место
Украина
Теги
депутат вирус
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