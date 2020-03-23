Нардеп Лукашев проверился на коронавирус: что показал анализ

Народный депутат фракции ОПЗЖ Александр Лукашев отрицает, что болен коронавирусом COVID-19.
Как сообщил нардеп в Facebook, на данный момент анализ не обнаружил у него коронавируса.
Александр Лукашев
"Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37", – отметил он.
Лукашев добавил, что в период февраля-марта за границей не находился, на согласительном совете 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта не был.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что у Лукашева выявлен коронавирус.
По информации СМИ, наличие инфицирования подтвердил тест методом полимеразной цепной реакции.
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