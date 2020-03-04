"Опять предлагают эксперимент!" Нардеп принесла в Раду "кота в мешке". Фото

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4 марта • обновлено в 20:27
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Нардеп "Голоса" принесла в Раду "кота в мешке". Фото

3.4т
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Народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко на заседании Верховной Рады 4 марта подарила Денису Шмыгалю, новоизбранному премьер-министру Украины, "кота в мешке" в виде детской игрушки.

Второй номер в списке партии пришла к трибуне парламента с небольшим мешком, поставив его возле себя. Она заявила, что монобольшинство решило "сменить лица на новые лица, как они обещали на выборах", однако те оказались уже бывалыми политиками.

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Скрин видео

"Новые лица оказались старыми, хорошо известными украинским избирателям и всем, кто следил за правительством начиная с 1998-го года, и все они уже были и работали", – сказала политик, обозвав членов Кабмина "мини-правительством Януковича".

Президент слушает выступление Клименко

Президент слушает выступление Клименко

Скрин видео

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Скрин видео

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Скрин видео

"Мы проголосовали за первое правительство без представления, без программ, без понимания того, как спасать страну. Сделали эксперимент на шесть месяцев. Сегодня нам опять предлагают тот же эксперимент, но с другими "котами в мешке", более опытными", – продолжила Клименко.

"Поэтому, господин президент, мы настаиваем и просим вас, просим вас, будущий премьер-министр [обращаясь к Денису Шмыгалю] и господин спикер, чтобы вы представили всех министров персонально", – обратилась Клименко.

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Скрин видео

Далее она показала мягкую игрушку котенка, сказав, что "на всякий случай подарит кота в мешке" Шмыгалю, и принесла мешок к месту тогда еще кандидата в премьеры (голосование состоялось после).

"Я думаю, что детским игрушкам было бы лучше в детском доме, к примеру. Вы могли бы это сделать. Извините, но я думаю, что это было бы правильно", – отреагировал на выходку нардепа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Скрин видео

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Скрин видео

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Юлия Клименко принесла в Раду "кота в мешке"

Скрин видео

"Опять предлагают эксперимент!" Нардеп принесла в Раду "кота в мешке". Фото

Читайте онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительства, выступая в Раде.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Денис Шмыгаль Юлия Клименко
Место
Украина
Теги
политика Партия Вакарчука "Голос" Партия Слуга народа
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Гоша Злой
Гоша Злой
зато клован сидит все время с улыбкой гуимплена... забористый кокс?)
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
a вы злoдеи как не садитесь, всё в управленцы Не годитесь. Престyпный антинародный режим/.
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