"Надо запретить Facebook!" Мендель призналась, как Зеленский реагирует на критику

Президент Украины Владимир Зеленский активно интересуется мнением и критикой общества, а также следит, что пишут в соцсетях.

Об этом рассказала спикер главы государства Юлия Мендель в интервью "Vласть vs Vлащенко", заявив, что Зеленский "знает больше, чем кто-либо и читает все сам".

"Есть люди, которые говорят: "Да надо вообще запретить этот Facebook, интернет, чтобы он не читал". Но он все читает, и его аргументация такая: "Как я буду знать, что говорят люди". Ему это интересно на самом деле", – сказала Мендель.

"Он прекрасно понимает, где настоящие люди, а где нет. Это мы говорим о комментариях. Он читает, в общем-то, ленту новостей. Смотрит, что постят журналисты абсолютно разных изданий, потому что ему интересна их личная точка зрения", – отметила она.

Владимир Зеленский Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в этом же интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский является для нее личным примером – и не только как работодатель. А также рассказала о его отличительных чертах.

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